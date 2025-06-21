Füzeler havada çarpıştı! Önce İran sonra İsrail saldırdı, Tel Aviv yine yanıyor...

İsrail ve İran arasında başlayan savaşta bir hafta geride kalırken tansiyon daha da yükseldi. Savaşın başlarında İran’ın attığı füzelerin yüzde 97’sini düşüren Demir Kubbe’nin başarı oranı yüzde 65’e geriledi. İran gece saatlerinde yeni bir hava saldırısı başlattı, Tel Aviv'de sirenler yükselirken patlama sesleri duyuldu. İsrail de İran'ın füze deposu ve rampalarına yönelik saldırıya geçtiğini duyurdu, işte son durum.

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI İRAN'I BOMBALADI

TEL AVİV'DE BİNA YANDI!

ÖNCE SALDIRI ALARMI SONRA PATLAMA SESİ

21.06.2025 02:21

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI İRAN'I BOMBALADI

İsrail ordusu, İran'ın füze deposu ve rampalarına yönelik hava saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi. İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e füze saldırısı düzenlenmiş, Tel Aviv semalarında önce sirenler, ardından patlama sesleri duyulmuştu.

21.06.2025 01:59

TEL AVİV'DE BİNA YANDI!

Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu. Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

21.06.2025 01:45

ÖNCE SALDIRI ALARMI SONRA PATLAMA SESİ

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Başkent semalarında önce saldırı alarmları, sonra patlamalar duyuldu.

21.06.2025 01:24

İRAN FÜZELERİ ENGELLENEMEDİ

Dün sabah İsrail’e yönelik 17’nci saldırı dalgasını başlatan İran ordusu, Tel Aviv, Hayfa ile Beerşeba şehirlerindeki askerî üsler, savunma sanayi tesisleri, komuta ve kontrol merkezlerini vurdu. Operasyonda, İsrail’in askerî faaliyetlerini destekleyen şirketler ile Nevatim ve Hatzerim hava üsleri de hedef alındı. Füzelerden biri, ABD’li teknoloji devi Microsoft binasının yakınlarına isabet etti. Casus ve tanker uçaklarının kalkış yaptığı üç pistli Nevatim Hava Üssü’nde de büyük hasar oluştu.

Yer: İsrail