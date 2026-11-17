2019 yılında hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, bir süredir birlikte olduğu estetisyen Müge Zopun ile canlı yayında nişanlandı. Programda yüzüklerin takıldığı sırada barkovizyonda Dilber Ay'ın fotoğrafının gösterilmesi ve çiftin sanatçının şarkısıyla eğlenmesi sosyal medyada tepki çekti.

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Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Dilber Ay, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatının ardından eşi İbrahim Karakaş, uzun süre eşinin acısını yaşadığını dile getirmiş ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Eski eşi Dilber Ay'ın şarkısıyla nişanlandı! Sosyal medyada tepki çekti

“DİLBER’İN ACISINI MÜGE İLE YENDİM”

Aradan geçen yılların ardından 61 yaşındaki İbrahim Karakaş'ın, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıkmıştı. İkilinin birlikteliği magazin dünyasında konuşulurken Karakaş, Zopun'a duyduğu sevgiyi, “Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı” sözleriyle anlatmıştı.

Karakaş'ın açıklamalarının ardından çift hakkında evlilik iddiaları gündeme gelmiş, süreçte Dilber Ay'ın kızıyla yaşanan tartışmalar da çok konuşulmuştu. Karakaş, çıkan haberlerin ardından Müge Zopun ile resmi nikah yapmadıklarını, dini nikahla birlikte olduklarını açıklamıştı.

Eski eşi Dilber Ay'ın şarkısıyla nişanlandı! Sosyal medyada tepki çekti

CANLI YAYINDA NİŞANLANDILAR

İbrahim Karakaş ile Müge Zopun, bu kez katıldıkları televizyon programında yaşananlarla gündeme geldi. İkili, canlı yayında düzenlenen törenle nişan yüzüklerini taktı.

Eski eşi Dilber Ay'ın şarkısıyla nişanlandı! Sosyal medyada tepki çekti

Ancak törende yaşanan bir detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Yüzüklerin takılmasının ardından stüdyodaki barkovizyonda Dilber Ay'ın fotoğrafına yer verildi. Çiftin, merhum sanatçının seslendirdiği “Tavukları Pişirmişem” şarkısı eşliğinde eğlenmesi de kameralara yansıdı.

Eski eşi Dilber Ay'ın şarkısıyla nişanlandı! Sosyal medyada tepki çekti

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sana Değer programında ekrana gelen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Özellikle Dilber Ay'ın fotoğrafının nişan töreninde gösterilmesi ve sanatçının şarkısıyla eğlenilmesi kullanıcıların tepkisini çekti.

Görüntüleri eleştiren bazı sosyal medya kullanıcıları, merhum sanatçının hatırasına saygı gösterilmediğini savundu. Paylaşımların altına “Böyle bir şey nasıl düşünülür?”, “Dilber Ay'ın anısına hiç yakışmadı”, “İnsan biraz daha hassas davranır”, “Bu görüntüler gerçekten çok rahatsız edici” ve “Merhum sanatçıyı neden bu törene dahil ettiniz?” yorumları yapıldı.

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