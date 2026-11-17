İstanbul Eyüpsultan'da kırmızı ışıkta otomobiliyle bekleyen Ferhat Y., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araca yaklaşarak 16 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Ferhat Y. hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gündüz saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Kırmızı ışıkta otomobiliyle bekleyen Ferhat Y., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

KIRMIZI IŞIKTA 16 EL ATEŞ ETTİ

Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen silahlı bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y.'nin bulunduğu otomobile yaklaştı.

Şüpheli, araca doğru 16 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırıda vücuduna mermiler isabet eden Ferhat Y. ağır yaralandı.

İstanbulda kanlı infaz! Kırmızı ışıkta bekleyen iş insanına 16 el ateş edildi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ağır yaralanan Ferhat Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbulda kanlı infaz! Kırmızı ışıkta bekleyen iş insanına 16 el ateş edildi

POLİS KAÇAN SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alarak olay yerini şeritle kapattı.

Olay yerinde inceleme başlatılırken saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırının nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala