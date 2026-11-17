Çeşme Marina'da büyük operasyon: Suç makineleri yurt dışına kaçamadan yakalandı!
İzmir'in Çeşme ilçesinde, cinayet, uyuşturucu ticareti, yağma ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan kişilerin, lüks teknelerle Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Çeşme Marina'da, harekete hazırlanan teknelere yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin çeşitli suçlardan arandığı, 3'ünün ise kaçışı organize ettiği ortaya çıktı.
İzmir'de Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi.
HAREKETE HAZIRLANAN TEKNELERE OPERASYON
Çeşitli suçlardan aranan kişilerin lüks teknelerle Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisine ulaşan ekipler, 16 Kasım günü Çeşme Marina'da hareket etmeye hazırlanan teknelere müdahale etti. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI
Yapılan incelemelerde, yakalanan şüphelilerden G.A.'nın (28) uyuşturucu ticareti, E.E.D.'nin (33) çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, E.E.A.'nın (24) kasten öldürme ve çeşitli suçlar, M.E.O.'nun (21) yağma ve suç örgütü üyeliği, A.B.'nin (30) çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, U.Y.'nin (38) ise uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından arandığı belirlendi.
Ayrıca C.B.'nin (35) İstanbul'da işlenen bir cinayet nedeniyle arandığı tespit edildi. Operasyonda kaçışı organize ettiği değerlendirilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.
TEKNELERDE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Teknelerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 6 şarjör ve 98 fişek ele geçirildi. Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 283. maddesi ve göçmen kaçakçılığı kapsamında adli işlem başlatıldı.