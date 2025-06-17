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ABD İran'a bombardımana hazırlanıyor! B-52'ler konuşlandırıldı, hedef nükleer tesis

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD İran&#039;a bombardımana hazırlanıyor! B-52&#039;ler konuşlandırıldı, hedef nükleer tesis
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın İran'a "koşulsuz teslim ol" tehdidinin ardından Pentagon yetkilileri, B-52 bombardıman uçaklarının İran'ın uçuş menzili içerisinde bir adaya konuşlandırıldığını açıkladı.

İsrail ile İran arasında 5 gündür süren çatışmalar giderek kızışıyor. Balistik füzelere karşı İsrail'in savunmasına yardımcı olan ABD'nin savaşa girmesi an meselesi.

Beyaz Saray'da Acil Durum Odası'nda ekibini toplayan ABD Başkanı Trump, "Nerede saklandığını biliyoruz, şimdilik öldürmeyeceğiz" diyen Trump, İran'ın koşulsuz teslim olması gerektiğini söyledi. Trump'ın açıklamalarının hemen ardından ABD'nin bombardıman uçaklarını İran'a uçuş menziline konuşlandırdığı açıklandı.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI İRAN'IN MENZİLİNDE

Pentagon'dan bir kaynak Al Jazeera'ye "B-52 bombardıman uçakları şu anda İran'ın uçuş menzili içerisinde, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasında bulunuyor." dedi.

Reuters da ABD'li yetkililere dayandırdığı haberle ABD ordusunun Orta Doğu'ya savaş uçakları konuşlandırdığını doğruladı.

TRUMP CİDDİ CİDDİ SALDIRMAYI DÜŞÜNÜYOR

Axios Küresel İşler Muhabiri Barak Ravid de üst düzey ABD'li yetkililerin Trump'ın İran'a saldırmayı ciddi olarak düşündüğünü danışmanlarıyla bu yüzden toplantı yaptığını söyledi.

HEDEF NÜKLEER TESİS Mİ?

Ravid aynı zamanda ABD ve İsrail'in hedefini açıkladı. Ravid, iki üst düzey İsrailli yetkilinin Netanyahu'nun Trump'ın önümüzdeki günlerde savaşa katılıp İran'ın Fordo'daki yer altı zenginleştirme tesisine saldıracağına inandığını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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