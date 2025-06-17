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Trump, ABD istihbaratını yalanladı! İran'ın nükleer silahı var mı?

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump, ABD istihbaratını yalanladı! İran&#039;ın nükleer silahı var mı?
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD istihbaratının 'İran nükleer silah üretmiyor' iddiasını yalanladı. İran'ın nükleer silahı var mı sorusunun cevabı merak edilirken, Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın iddiasına "Tahran nükleer silaha çok yakın" sözleri ile karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah üretmediğini bildiren ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ı yalanladı.

CBS News'un haberine göre, Air Force One uçağında gazetecilere değerlendirmede bulunan Trump, İran'ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğu sorusuna "çok yakın" cevabını verdi.

Trump, ABD istihbaratını yalanladı! İran'ın nükleer silahı var mı? - 1. Resim

İRAN NÜKLEER SİLAH ÜRETTİ Mİ?

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard'ın, bu yıl içinde Kongre'de yaptığı ve "İran'ın nükleer silah üretmediğini" belirten konuşmasını anımsatan gazetecilere cevaben Trump, "(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." ifadesini kullandı.

Martta ABD Kongresi'nde konuşan Gabbard, istihbarat teşkilatının "İran'ın nükleer silah üretmediği ve (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını onaylamadığı yönündeki değerlendirmesini sürdürdüğünü" belirtmişti.

Gabbard, "İstihbarat teşkilatı, Tahran'ın nükleer silah programını yeniden yetkilendirmeye karar vermesi halinde durumu yakından izlemeye devam ediyor." demişti.

Trump, ABD istihbaratını yalanladı! İran'ın nükleer silahı var mı? - 2. Resim

TAHMİNLER

Amerikan CNN televizyonunun konuya yakın 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, İran'ın "şu anda bir nükleer bomba ürettiğine inanmadığı" tahminleri yürüttüğü aktarıldı.

Haberde öne sürülen tahminlerde "(İran'ın) bir bombayı üretmesinin ve seçtiği hedefe konuşlandırmasının en az 2 ila 3 yıl süreceği" kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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