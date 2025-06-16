İsrail, İran'daki tesisi vurmuştu... Orta Doğu'da nükleer tehlike alarmı! Felaketin boyutu endişe verici

İsrail'in saldırısına hedef olan İran’ın Natanz nükleer tesisinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, ani elektrik kesintisinin yaklaşık 15 bin santrifüjü etkilediğini, bazı cihazların tamamen imha olmuş olabileceğini açıkladı. Grossi, santrifüjlerin zarar görmesinin, İran’ın uranyum zenginleştirme kapasitesini ciddi şekilde zayıflatmasının yanında bu tür saldırıların küresel nükleer güvenliği de tehdit ettiğine dikkat çekti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, İran’ın Natanz nükleer tesisinin, İsrail’in düzenlediği hava saldırısı sonrası ciddi biçimde zarar gördüğünü açıkladı. Grossi, özellikle ani elektrik kesintisinin tesisteki santrifüjler üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığını belirtti.

15 BİN SANTRİFÜJ ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Grossi'nin açıklamasına göre, elektrik kesintisinin ardından yaşanan güç kaybı, tesisin iç kısımlarında yer alan yaklaşık 15 bin santrifüjün çalışamaz hale gelmesine yol açmış olabilir. Bazı santrifüjlerin ağır hasar aldığı, hatta tamamen imha olmuş olabileceği ifade ediliyor. Bu durum, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesi açısından ciddi bir gerileme anlamına geliyor.

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URANYUM ZENGİNLEŞTİRME SÜRECİ TEHLİKEYE GİRDİ

Zarar gören santrifüjler, İran’ın nükleer programının bel kemiğini oluşturuyor. Bu cihazlar, düşük saflıktaki uranyumu daha yüksek seviyelere zenginleştirerek hem sivil enerji üretiminde hem de potansiyel askeri kullanımda kritik rol oynuyor. UAEK'ye göre bu tür saldırılar, sadece İran'ın değil, küresel nükleer güvenliğin de dengesini sarsabilir.

UAEK'DEN UYARI

Grossi, bu tür sabotajların uzun vadede bölgesel güvenlik açısından ciddi tehditler barındırdığını vurguladı. UAEK Başkanı, nükleer tesislerin askeri hedef haline gelmesinin tehlikeli bir emsal oluşturduğunu ve diplomatik yollarla çözüm aranması gerektiğini belirtti. Kurum, bölgedeki durumu yakından izlemeye devam ediyor.

NÜKLEER GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları, Orta Doğu'daki nükleer gerilimi yeniden tırmandırdı. Uzmanlara göre, Natanz'daki hasar İran'ın nükleer programını yavaşlatabilir; ancak bu durum, aynı zamanda Tahran yönetiminin daha radikal adımlar atmasına da neden olabilir. UAEK ise tansiyonu düşürmek için taraflara itidal çağrısını yineledi.

SANTRİFÜJ NEDİR?

Santrifüjler, zenginleştirilmiş uranyumu sivil kullanım ya da nükleer silahlar için daha yüksek saflık seviyelerine çıkarmak için kullanılıyor.