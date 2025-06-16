İran Cumhurbaşkanı sessizliğini bozdu! "Nükleer silah peşinde değiliz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah geliştirme hedefi olmadığını belirtti. Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, “Biz nükleer silah peşinde değiliz” ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı basın açıklamasında Batılı ülkelerin İran’a yönelik nükleer baskılarını eleştirdi.

Pezeşkiyan, İran’ın nükleer silah geliştirme gibi bir hedefi olmadığını belirterek, “Batı, bizim öyle bir niyetimiz olmadığı halde İran’ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

"TÜM İSLAM ÜLKELERİ BİRLİK İÇERİSİNDE OLMALI"

Pezeşkiyan, İsrail’in Müslümanlara karşı sistematik bir tutum sergilediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“İsrail, Müslümanları tek tek öldürüp, aklındaki kötü niyet her neyse onu Müslümanlara dayatmak istiyor. Bu yüzden bugün tüm İslam ülkeleri birlik içerisinde olmalı.”

"NÜKLEER ENERJİDEN YARARLANMA HAKKIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Nükleer enerjiden ve bu topluma fayda sağlayan araştırmalardan yararlanma hakkımız var ve kimse bu hakkı elimizden alamaz." ifadelerini kullandı.

"BARIŞÇIL NÜKLEER PROGRAMIMIZA SALDIRI ULUSLARARASI HUKUKA DARBEDİR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Avrupa ülkelerini ve özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya’yı hedef alarak nükleer çifte standart eleştirisinde bulundu. Sözcü, İran’ın nükleer programının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin VII. Bölüm kararıyla meşrulaştırıldığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programı, Güvenlik Konseyi'nin kararıyla dünyada meşru ilan edilen tek programdır. Böylesine barışçıl bir nükleer program, nükleer silaha sahip bir rejim tarafından saldırıya uğramıştır. Bu durum, uluslararası hukuka ve nükleer silahsızlanma rejimine ölümcül bir darbedir. Özellikle Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan İngiltere ve Fransa ile JCPOA tarafı Almanya bu çifte standart karşısında hesap vermelidir."

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