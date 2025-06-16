CANLI | İran ve İsrail savaşı 4. gününde! Pezeşkiyan, ABD'yi hedef aldı: Zorbalık yapıyorlar

İsrail ile İran arasındaki gerginlik 4. gününde devam ediyor. İsrail ordusu İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattı. Tahran'da patlama sesleri duyulurken, İran da balistik füzelerle İsrail'e karşılık verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı son açıklamada "ABD, İsrail'in bize saldırmasına izin vererek zorbalık yapıyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor." dedi. İşte bölgedeki son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti İRAN: ABD ZORBALIK YAPIYOR

DAHA 'YIKICI' OPERASYON SÖZÜ

'GÖRÜNTÜ VE KONUM PAYLAŞMAYIN' UYARISI

SEKİZİNCİ DALGA OPERASYON

"SIĞINAKLARA YAKIN DURUN" TALİMATI

İRAN'DAKİ NÜKLEER TESİSTEKİ HASAR UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSRAİL'DEN TAHRAN'A YENİ SALDIRI

İSRAİLLİ BAKAN'DAN İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

TRUMP: ANLAŞMA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

İRAN, KİRYAT GAT KENTİNİ VURDU

SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

16.06.2025 07:52

İRAN: ABD ZORBALIK YAPIYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı son açıklamada "Biz egemenlik peşinde değiliz, İsrail ise Müslümanları tek tek vurarak onlara kendi emirlerini dayatmaya çalışıyor." dedi. Pezeşkiyan, ABD'nin İsrail'in kendilerine saldırmasına izin vererek zorbalık yaptığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini de söyledi.

16.06.2025 07:07

DAHA 'YIKICI' OPERASYON SÖZÜ

İran, İsrail'i 'başarılı bir şekilde' vurduğunu söyledi ve İsrail'in 'hayati hedeflerine' karşı daha 'yıkıcı' operasyonlar düzenleyeceğine söz verdi.

16.06.2025 05:16

'GÖRÜNTÜ VE KONUM PAYLAŞMAYIN' UYARISI

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı. Hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti. İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken; İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

16.06.2025 04:15

SEKİZİNCİ DALGA OPERASYON

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füze ateşlendiğinin tespit edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, alarm verildiğinde halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi. Cep telefonlarına da aynı uyarılar gönderildi. İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarına karşılık silahlı kuvvetler tarafından sekizinci dalga balistik füze saldırıları başladı.

16.06.2025 04:08

"SIĞINAKLARA YAKIN DURUN" TALİMATI

İsrail ordusu, muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi. Yapılan açıklamada, alarmların çalması halinde sığınaklara girilmesi ve ikinci bir açıklama yapılana kadar kalınması gerektiği belirtildi.

16.06.2025 02:57

İRAN'DAKİ NÜKLEER TESİSTEKİ HASAR UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail'in 13 Haziran'da vurduğu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından radyoaktif sızıntı uyarısı yapıldığı Natanz Nükleer Zenginleştirme Tesisi’ndeki hasar uydudan görüntülendi.

16.06.2025 02:37

İSRAİL'DEN TAHRAN'A YENİ SALDIRI

İsrail, Tahran'ın Narmak ve Lavizan bölgelerine saldırı düzenlendi. İran hava savunma sistemleri saldırılara karşı devreye girdi.

16.06.2025 02:23

İSRAİLLİ BAKAN'DAN İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, ülkesinin İran'a saldırıları devam ederken "seneye özgür Tahran'da" ifadelerini kullandığı video paylaşarak, İran'a saldırılarla rejim değişikliği imasında bulundu.

İsrail'i ziyaretlerinde Devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ile görüşen Gamliel, X hesabından geçen yıl katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada kullandığı "seneye özgür Tahran’da" ifadelerini birden fazla kullandığı bir video paylaştı. Gamliel'in İran İslam Devrimi'nden önce kullanılan bayrakla sarılı bir kürsüde konuşma yaparken söz konusu ifadeleri sarf ettiği görüldü.

16.06.2025 02:02

TRUMP: ANLAŞMA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında süren savaşa ilişkin açıklama yaptı. Bir anlaşma olmasını umduğunu vurgulayan Trump, "Bazen sonuna kadar savaşmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin İran-İsrail gerilimi ile ilgili sorularını cevaplayan ABD Başkanı Trump, şunları söyledi:

"Umuyorum ki bir anlaşma olacak. Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen bunu kendi aralarında (İran ve İsrail) halletmeleri gerekiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bence bir anlaşma olma ihtimali yüksek"

16.06.2025 01:49

İRAN, KİRYAT GAT KENTİNİ VURDU

İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, güneydeki Kiryat Gat kentine isabet etti. Saldırı sonucu kentteki bazı bina ve araçlarda hasar oluştu.

16.06.2025 00:59

SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli patlamalar meydana geldi.

Yer: İran