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Elazığ'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesi kadın 5 yıl önce boşandığı adam tarafından katledildi

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Elazığ'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesi kadın 5 yıl önce boşandığı adam tarafından katledildi
Başlık ResmiElazığ'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesi kadın 5 yıl önce boşandığı adam tarafından katledildi

Elazığ'da 2 çocuk annesi kadın evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kadının katili 5 yıl önce boşandığı eşi çıktı.

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Olay, Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde meydana geldi. A.P., 5 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö.’ye (56) evlerinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı.

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TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Saldırının ardından şahıs olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni ise, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesi kadın 5 yıl önce boşandığı adam tarafından katledildi
Başlık ResmiElazığ'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesi kadın 5 yıl önce boşandığı adam tarafından katledildi

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Keban ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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