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Konya'da 21 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü! 5 ilde operasyon, 5 tutuklama

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Konya'da 21 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü! 5 ilde operasyon, 5 tutuklama
Başlık ResmiKonyada 21 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü! 5 ilde operasyon, 5 tutuklama

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2005 yılında Ömer Faruk Akıllı'nın öldürülmesiyle ilgili 21 yıllık faili meçhul cinayet, jandarmanın çalışmasıyla aydınlatıldı. Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Konya'da Ömer Faruk Akıllı'nın öldürülmesi ile alakalı 21 senedir faili meçhul olarak kalan cinayet, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. 5 şehirde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, 16 Eylül 2005'te Selçuklu ilçesi Ankara-Konya kara yolunun 28'inci kilometresinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Ömer Faruk Akıllı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. Cinayetin aydınlatılması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Konya İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Konyada 21 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü! 5 ilde operasyon, 5 tutuklama
Başlık ResmiKonyada 21 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü! 5 ilde operasyon, 5 tutuklama

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin sonrasında adliyeye gönderilen şüphelilerden S.K., Ş.G., R.V., U.A. ve C.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer şüpheliler A.D. ve A.K. ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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