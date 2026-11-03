Bakan Çiftçi açıkladı: Cinayetlerin yüzde 97,7'si aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, 2002 yılından bu yana Türkiye genelinde işlenen kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7'sinin aydınlatıldığını açıkladı. Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl yaklaşık 40 ton uyuşturucu madde ve 105 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini de bildirdi.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Konya'da düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde asayiş, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlar, düzensiz göç ve trafik güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

Toplantıda emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmaları ele alınırken, kentteki güvenlik verileri de değerlendirildi.

KASTEN ÖLDÜRME OLAYLARININ YÜZDE 97,7'Sİ AYDINLATILDI

Konya'daki asayiş verilerini paylaşan Çiftçi, geçmiş 5 yılın ortalamasıyla bu yılın ilk 10 aylık verilerini karşılaştırdıklarında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 14 azalma görüldüğünü söyledi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,7'ye ulaştığını belirten Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 32,5 düşüş yaşandığını ifade etti.

Türkiye genelindeki kasten öldürme olaylarına ilişkin de bilgi veren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılından bugüne kadar bütün Türkiye'de işlenmiş olan 'kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7'si aydınlatılmış durumda. Bunu bütün Türkiye rakamı olarak veriyorum. Konya'da da 2019 yılından bu yana faili meçhul herhangi bir 'kasten öldürme' olayının olmadığını da sizlerle memnuniyetle paylaşmak istiyorum."

BU YIL 40 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen Çiftçi, bu yıl Türkiye genelinde yaklaşık 40 ton uyuşturucu madde ve 105 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonların artmasıyla ele geçirilen uyuşturucu miktarının da yükseldiğini belirten Çiftçi, uyuşturucu arzını engellemek ve talebi azaltmak amacıyla mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

DOLANDIRICILIK SUÇLARI İÇİN YASAL DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Dolandırıcılık suçlarındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirten Çiftçi, bu konuda Adalet Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini bildirdi.

DOLUNAY projesinin yeniden değerlendirildiğini aktaran Çiftçi, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında Meclis'e yeni bir yasal düzenleme sunulması için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

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1,5 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, Türkiye'de yaklaşık 3,6 milyon yabancı bulunduğunu belirtti.

Bunların 2,2 milyonunun geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu kaydeden Çiftçi, 2021 yılında 3,7 milyon olan Suriyeli sayısının 1,5 milyondan fazla kişinin ülkesine dönmesiyle azaldığını söyledi.

Çiftçi, yabancı nüfusun Türkiye'nin genel nüfusuna oranının yüzde 2,49 seviyesinde olduğunu ifade etti.

SİBER SUÇLAR VE TRAFİK DENETİMLERİ

Siber suçlarla mücadele kapsamında bu yıl ülke genelinde 200 bine yakın suçlu hesap veya kişinin tespit edildiğini belirten Çiftçi, yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile bazı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini bildirdi.

Trafik denetimlerinin artırılmasına rağmen idari yaptırım sayısının azaldığını söyleyen Çiftçi, yeni trafik yasasının yürürlüğe girmesinden sonra hız, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı ve çakar kullanımına ilişkin olumlu gelişmeler gözlemlediklerini aktardı.

Bakan Çiftçi, organize suç örgütleriyle mücadele ve yurt dışına kaçan aranan kişilerin Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

"PERSONEL VE HİZMET ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Toplantıya dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çiftçi, "Toplantımızda asayişten organize suçlara, uyuşturucudan siber suçlara, terörle mücadeleden düzensiz göç ve trafik güvenliğine kadar yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik" dedi.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Konya’mızda 2026’nın ilk 10 ayında, geçmiş beş yılın aynı dönem ortalamasına göre; kişilere karşı işlenen suçlarda %14, mal varlığına karşı işlenen suçlarda %32,5 azalma sağladık.

Yeni nesil suç örgütlerine karşı uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek yurt dışına kaçan suçluların adalete teslimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2026 yılında ülke genelinde yaklaşık 40 ton uyuşturucu madde ve 105 milyon uyuşturucu hap ele geçirdik. Siber suçlarla mücadelede ise suç unsuru tespit edilen kişi ve hesap sayısı 200 bine yaklaştı.

Dolandırıcılıkla mücadelede DOLUNAY Projemiz kapsamında Adalet Bakanlığımızla yasal düzenleme hazırlıklarımızı sürdürüyor; terörle ve düzensiz göçle mücadelemize, okul çevreleri ve trafik denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, güvenlik teşkilatlarımızın personel ve hizmet altyapısını güçlendiriyoruz.

Fedakârca görev yapan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, Mülkî İdare Amirlerimize ve tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Konya’mızın huzuru, milletimizin güvenliği için görevimizin başındayız."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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