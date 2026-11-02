Muhtarlar Buluşması'nda muhtarla seslenen İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, “Çalınmadık kapı, hali sorulmadık yaşlı, derdi dinlenmedik vatandaş bırakmayalım. Yardımı incitmeden, hizmeti geciktirmeden ulaştıralım. Her riski, her sorunu ilgili birimlerimizle paylaşın” dedi. Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak çözüm üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Konya'da Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların kapısını çaldığı, derdini anlattığı ilk kişilerin muhtar olduğunu belirten Bakan Çiftçi, “Bu sebeple sizleri mülki idaremizin en yakın çalışma arkadaşları olarak değerlendiriyoruz” dedi.

"MUHTAR BİLGİ SİSTEMİNİ KURDUK"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde muhtarların mali ve sosyal haklarını iyileştirdiklerinin altını çizen Bakan Çiftçi “Sosyal güvenlik primlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını sağladık. Muhtar bilgi sistemini kurduk. Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığını oluşturduk” diye konuştu.

Bakan Çiftçi’den özel istek, muhtarlara seslendi: Çalınmadık kapı bırakmayalım

"ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYALIM"

Muhtarlara isteklerini de duyuran Bakan Çiftçi “Çalınmadık kapı, hali sorulmadık yaşlı, derdi dinlenmedik vatandaş bırakmayalım. Yardımı incitmeden, hizmeti geciktirmeden ulaştıralım. Mahallenizde gördüğünüz her riski, her sorunu ilgili birimlerimizle paylaşmanızı özel istirham ediyorum” diye vurguladı.

Bakan Çiftçi’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Hepimizin gayesi görevlerimizi bir gün bıraktığımızda alnımız ak başımız dik olarak halkın duasına ve hakkın rızasına mazhar olabilmektir. Geride hayırla anılacak bir isim, gönüllerde güzel bir hatıra bırakabilmektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz zaman hepimiz görüyoruz. Hazreti İbrahim Peygamber kendinden sonra gelecek nesillere hayırlı bir isim bırakma duasında bulunmuştur. Bu bizim açımızdan bütün kamu görevliler açısından son derece önemli bir tavsiyedir.

Bakan Çiftçi’den özel istek, muhtarlara seslendi: Çalınmadık kapı bırakmayalım

“MUHTARLIK KÖKLÜ BİR MÜESSESE”

Muhtarlık kökleri Osmanlı Cihan Devleti'ne uzanan, millet hayatımızda önemli bir yere sahip olan köklü bir müessesedir. İlk defa 1829 yılında kurulan muhtarlık teşkilatı zamanla devletin en ücra köşelerine kadar yayılmış, değişen şartlar içinde milletimizin hayatındaki önemini koruyarak bugünlere kadar gelmiştir.

“VATANDAŞIMIZIN KAPISINI İLK ÇALDIĞI KİŞİLERSİNİZ”

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kabul edilen köy kanunuyla da muhtarlarımızın ve ihtiyar heyetlerimizin görevleri köy hayatının ihtiyaçları çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu tarihi devamlılığın temelinde vatandaşımızın kendisine yakın ulaşılabilir ve güvenilir bir muhatap bulma ihtiyacı olmuştur. Sizler, vatandaşımızın kapısını ilk çaldığı, derdini anlattığı, çözüm beklediği kişilersiniz. Mahallenin sevincini de, hüznünü de yakından bilen insanlarsınız. Bazen bir talebi ilgili makama ulaştırır, bazen bir anlaşmazlığın gidilmesi vesile olur, bazen de kimseye derdini açamayan bir insanın derdine ortak olursunuz. Bu sebeple sizleri mülki idaremizin en yakın çalışma arkadaşları olarak değerlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimiz döneminde devletimizin hizmet anlayışını milletimizin ihtiyaçları etrafında güçlendirdik. Muhtarlarımızın mali ve sosyal haklarını iyileştirdik. Sosyal güvenlik primlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını sağladık. Muhtar bilgi sistemini kurduk. Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığını oluşturduk. Eğitim imkanlarını ve kurumsal destek mekanizmalarını geliştirdik.

“GÜVEN BAĞI KUVVETLENİR”

Muhterem Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz'de ağırlaması ve 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesi sizlere verilen değerin en anlamlı ifadesidir. Bütün bu çalışmalarımızın özünde şu anlayışın yattığını söyleyebilirim. Muhtarımızın hizmet gücü arttıkça vatandaşımızın devlete erişimi kolaylaşır. Devlet ile millet arasındaki güven bağı kuvvetlenir.

Bakan Çiftçi’den özel istek, muhtarlara seslendi: Çalınmadık kapı bırakmayalım

Bakan Çiftçi, muhtarlara isteklerini ise şöyle sıraladı;

Çalınmadık kapı, hali sorulmadık yaşlı, derdi dinlenmedik vatandaş bırakmayalım.

İhtiyaç sahibinin talebini ulaştırırken onun izzetini de haysiyetini de hep beraber koruyalım.

Yardımı incitmeden, hizmeti geciktirmeden ulaştıralım.

Uyuşturucuyla mücadelede, gençlerimizin korunmasında, ailelerimizin desteklenmesinde ve afetlere hazırlıkta sizlerin dikkati ve gayreti büyük bir önem taşıyor.

Mahallenizde gördüğünüz her riski, her sorunu ilgili birimlerimizle paylaşmanızı özel istirham ediyorum.

"DAİMA YANINIZDAYIZ"

Bakan Çiftçi, konuşması şu sözlerle tamamladı:

Türkiye 100 yılı hedeflerimize huzuru her sokakta, güveni her hanede büyüterek ulaşabiliriz. Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda da milli birliğimizi tahkim edecek, ortak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. İçişleri Bakanlığı olarak taleplerinizi dinlemeye, çözüm üretmeye, meselelerinizi takip etmeye ve hizmet yolunda daima yanınızda olmaya devam edeceğiz.

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