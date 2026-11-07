Netanyahu defteri kapandı: İsrail hükûmetini Eisenkot kuracak

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u yeni hükümeti kurmakla görevlendireceğini açıkladı.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u yeni hükümeti kurmakla görevlendireceğini açıkladı.

İsrail'in Ynet haber sitesinin aktardığına göre Herzog, Eisenkot'u pazar günü yerel saatle 17.00'de (TSİ 17.00) Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenecek törene davet etti.

Eisenkot, hükümeti kurma görevini devralmasının ardından kabineyi oluşturmak için 28 gün süreye sahip olacak. İsrail Temel Yasası uyarınca Herzog, bu süreyi 14 güne kadar uzatabilecek.

GAZZE KASABI İÇİN YOLU SONU

Netanyahu, yolsuzluk suçlamaları kapsamında 2020'den bu yana yargılanıyor. İktidarı kaybetmesiyle birlikte Netanyahu'nun siyasi gücünün azalması ve yargı sürecine ilişkin siyasi hamle imkânlarının daralması söz konusu olabilir. Davalarda mahkûmiyet kararı çıkması hâlinde ise hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ise savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle Netanyahu için tutuklama emri çıkarmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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