Besnik Hasi'den öz eleştiri: "Üç golü kendimiz verdik"

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Süper Lig'de Galatasaray'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Çok basit goller yediklerini ve bireysel hataların sonucu belirlediğini söyleyen Hasi, takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, "Biz futbol oynamak istedik, defans oynatmak bana göre değil" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Amedspor'da Teknik Direktörü Besnik Hasi, müsabakanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"ÇOK BASİTÇE GOLLER YEDİK"

Çok basit goller yediklerini ve defansif olarak iyi günlerinde olmadıklarını kaydeden Besnik Hasi, "Planımız maçın içinde kalmaktı. İkinci yarıda da maçın içinde kaldık. Orta sahayı kapatıp onları kenara yönlendirmeyi istiyorduk. Attıkları golleri geçişten attıkları gollerdi. İkinci, üçüncü golleri biz verdik. Üç golü kendimiz verdik. Çok basitçe goller yedik. İkinci yarı yorulacaklarını ve zorlamamız gerektiğini biliyorduk. Karakter koydu oyuncularım. Defansif olarak en iyi günümüzde değildik. Maçın içerisinde kaldık evet, tehlikeler de oluşturduk. Hız ve güç ile açıklayabilirim bu maçı, onlarda bizden daha fazlaydı. Takımımın gösterdiği performanstan mutluyum. Bizim nerede olduğumuzu görme adına çok önemliydi. Buradan bir şeyler öğreneceğiz. Olumsuz tarafları geliştireceğiz. Takımım her şeyi verdi. Takım olarak büyümeye ihtiyacımız var. Yira Sor, 2.5 ay sonra geri dönüp golünü attı ama tam fit değil. Ballet de yoktu. Hız olarak ona ihtiyacım vardı, eksik kaldık." değerlendirmesini yaptı.

Besnik Hasi

"DEFANS OYNATMAK BANA GÖRE DEĞİL"

İstanbul'a defans oynamak için gelmediklerini vurgulayan Basi, "Galatasaray olsun veya herhangi başka bir takım olsun. Ligde ikinciyseniz, hak ettiğiniz için oradasınızdır. Rakibe saygı gösterirsiniz, doğru ama 5 tane defans, 3 tane orta saha koyup sadece defans oynatmak bana göre değil. Biz futbol oynamak istedik. Benim planım ikinci yarı içindi. İkinci yarı düşeceklerini biliyorduk. Yira Sor, 2.5 ay yoktu ve hazır değildi. Ballet yine yoktu. Orta sahayı kapatmak istedim. Tek forvet, iki forvet, forvetsiz bir şey ifade etmez, büyük takımlara karşı kendi oyunumuzu oynamalıydık. Çünkü onlar için bir şey fark etmeyecek. İkinci gol talihsiz oldu. Ben atak yapmayı seviyorum, oyuncularım da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL HATALARDAN ÇOK GOL YEDİK"

Ders çıkarmaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen 54 yaşındaki teknik adam, "Oyunun bazı aşamalarında gayet iyiydik. Bireysel hatalarımız çok vardı. Aslında bize karşı hiçbir takım akan oyunda bu kadar çok gol atmadı. Bireysel hatalardan çok gol yedik. Ders çıkarmamız lazım. Bu tarz maçlar çok şey öğretir. Biz öğrenmek isteyen taraftayız. Test maçı olacak demiştim, güzel bir test oldu. Ligin tepesindeki en iyi takıma karşı oynadık. Bazı noktalarda iyiydik, bazı noktalarda ders çıkarmalıyız." diye konuştu.

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