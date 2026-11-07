Okan Buruk'tan Amedspor maçı sonrası şampiyonluk sözleri: "Ana hedefimiz belli!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Amedspor'u mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Yoğun maç takviminde kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Buruk, sakatlık yaşayan Rafael Leao'nun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceğini söyledi. İç sahadaki başarılarına da değinen tecrübeli teknik adam, sezonun en büyük hedefinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"YOĞUN MAÇ TRAFİĞİNDE YİNE KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Zor bir takım karşısında yoğun maç takviminde kritik bir galibiyet aldıklarını kaydeden Okan Buruk, "İyi bir takıma karşı oynadık, lig ikincisi. Her türlü zorluk çıkaracaklarını biliyorduk. Ligin genelinde bunu yaptılar. İki forvet başladılar. 4-2-3-1'e yakın, asimetrik bir oyun oynadılar. İyi savunduk, net pozisyon vermedik, top bizdeydi, 2-0'la içeri girdik. 3-0 sonrası maç bitti diye düşünülürken çok tartışılır bir faulden gol yedik. Arkasından bir gol yiyince oyun tekrar değişti. 4-2'yi bulduk, sonrasında net pozisyonlar bulduk. Deniz'in net karşı karşıya pozisyonu vardı. Gol yemek üzüyor, gol atmak sevindiriyor. Bu yoğun maç trafiğinde yine kazanmak önemliydi." dedi.

"RAFA'NIN İNŞALLAH ÖNEMLİ BİR ŞEYİ YOK"

Rafael Leao'nun sakatlığının yarın yapılacak kontrollerin ardından netleşeceğini kaydeden Buruk, "Sakatlıklar da oldu. Rafa'nın inşallah önemli bir şeyi yok. Kontroller yarın olacak. Zeminle ilgili önemli bir çalışma yaptık ama maalesef zemin toparlamadı. Zor bir maç, zor bir hafta. Bu dönemi çok iyi geçtik. Şimdi milli takım arası, birçok oyuncumuz milli takıma gidecek. Oyun ve puan olarak bu dönemi çok iyi geçtik." şeklinde konuştu.

"ANA HEDEF ŞAMPİYONLUK"

41 maçlık iç saha rekoru hakkında konuşan Buruk, "Geldiğimden beri iç sahada sadece 2 yenilgisi var. Biz hazırlanıyoruz ama büyük Galatasaray taraftarının performansı var. Takımımızın oyunu ve saha içindeki atmosferi birlikte oluşturuyoruz. Bu rekorlar da öyle geliyor. Kazanmak için birçok maçı oynadığımız, sadece 2 mağlubiyetimiz var, bu 5. sene. Dış sahada da önemli maçlar oynadık ve çok fazla galibiyet aldık. Hep kazanmaya oynuyoruz ve karşılığında rekorları kırmaya çalışıyoruz. Ana hedef şampiyonluk..." dedi.

Okan Buruk

"SERGEN HOCA İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

A Milli Takım'ın başına getirilen Sergen Yalçın'a başarı dileyen tecrübeli teknik adam, "Sergen Hoca için hayırlı olmasını diliyorum. Telefonla görüştük. Geçtiğimiz günlerde karşılaştık, konuştuk. 2 tane zor maç oynanacak. İyi başlamadık ama Sergen Hoca için bu 2 maç hazırlık olacak. Ondan sonrası, bir sonraki turnuvanın maçları ana hedef diyebileceğimiz maçlar olacak. Oyuncularımızla da konuştuk. Milli takım onlar için çok farklı, gidecekler ve en iyisini yapmaya çalışacaklar. Sergen Hoca ve ekibine başarılar diliyorum." diye konuştu.

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