Galatasaray'ın konuğu Amedspor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezon 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 25 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi. İlk kez Süper Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 23 puan topladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Galatasaray kazanarak liderliğini perçinleyip puan farkını açmak için mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda galip gelerek liderliğe yükselmeye çalışacak. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Besnik Hasi'nin çalıştırdığı Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. RAMS Park'ta yapılan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

MAÇTA İLK YARI OYNANIYOR

GALATASARAY 1-0 AMEDSPOR

Gol: 7' Rafael Leao

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Leao, Barış Alper.

Amedspor: Lafont, Kransiqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Gökhan, Saba, Orban, Diagne.

OSIMHEN KADRODA YOK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme oluşan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'de "serbest fragman tespit edildiğini" duyurdu.

Açıklamada Osimhen'in Trendyol Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

KULÜP REKORUNU TEKRARLAMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Süper Lig'de sahasındaki son 40 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, bugünkü karşılaşmada yenilmezse kulüp rekorunu egale edecek.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 32 galibiyet ve 8 beraberlik alarak toplam 40 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Galatasaray, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Diyarbakır temsilcisi, tarihlerinde ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu sonunda Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselerek kulüp tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst futbol liginde yer alma hakkı kazandı. İki ekip, bugünkü müsabakayla ilk kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaştığı 78. takım olacak.

KAPTAN ABDÜLKERİM FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle bugünkü maçta süre alamayacak.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2 maç ceza verdiği Abdülkerim, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla cezasını dolduracak.

ÜÇ OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sezonun geride kalan bölümünde üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao, bugünkü mücadelede kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Bu futbolcular, bugün sarı kart görmeleri halinde 12. haftadaki Samsunspor karşılaşmasına çıkamayacak.

SON 4 LİG MAÇINI KAYIPSIZ GEÇTİ,

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazandı.

Ligde son puan kaybını 6. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla sahasında Kasımpaşa'yı 3-1, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0, iç sahada Fenerbahçe'yi 2-1, dışarıda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, bugün taraftarının desteğiyle kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

MİLLİ ARAYA MUTLU GİRMEK İSTİYOR

Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler karşısında kazanarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Bir önceki milli aradan önceki son maçta Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte bu ara öncesinde işler iyi gidiyor. Milli ara dönüşünde Süper Lig'deki 4 müsabakayı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Ligde 4'te 4 yapan Galatasaray, Avrupa'daki son 2 maçında Fransız temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2, Alman ekibi Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçteki tek yenilgisini İspanya temsilcisi Barcelona'ya karşı sahasında 4-1'lik skorla yaşadı.

BATRAKOV'UN PERFORMANSI ZİRVEDE

Galatasaray'da yeni transfer Aleksey Batrakov, son dönemdeki iyi performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avroya transfer ettiği Batrakov, Süper Lig'deki 8 müsabakada 1 kez fileleri havalandırdı. 21 yaşındaki Rus futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçta 4 gol atarak uluslararası futbol kamuoyunda da gündem oldu.

DİAGNE, ESKİ TAKIMI GALATASARAY'A KARŞI

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli santrforu Mbaye Diagne, eski takımına karşı mücadele edecek.

2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, sarı-kırmızılı takımda 62 resmi maça çıkıp 26 kez gol sevinci yaşadı. Birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Diagne, RAMS Park'a rakip olarak çıkacak.

Diagne, 2022'de ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük ile Galatasaray'a karşı 2 maça çıkıp 1 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Ali Turap Bülbül de ilk kez sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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