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Cevdet Yılmaz'dan İran-İsrail gerilimi ile ilgili açıklama: Nükleer müzakerelere geri dönülmeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cevdet Yılmaz&#039;dan İran-İsrail gerilimi ile ilgili açıklama: Nükleer müzakerelere geri dönülmeli
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran-İsrail gerilimi ile ilgili yaptığı açıklamada "Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran’la yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli" ifadelerini kullandı.

İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim 3. gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ülke arasında yaşananlarla ilgili X hesabından paylaşımda bulundu.

Gerilimi artıran eylemlere son verilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgemizin ihtiyacı istikrardır. Sorunların çözüm yolu çatışma değil, diplomasidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlerle gerçekleştirdiği yoğun temaslar, bölgesel ve küresel barış için son derece kıymetlidir. Daha fazla insani, çevresel ve ekonomik kayıplar yaşanmadan, tansiyonu düşürücü adımlar atılmalıdır.

"DİKKATLER GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ FELAKETİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELMELİ"

Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran’la yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze’de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti; uluslararası hukuku, insani değerleri, istikrarı, bölgemizde ve küresel düzeyde adaleti savunmaya devam edecektir"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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