"Acı ve çok zor bir sabah" İsrail Cumhurbaşkanı Herzog son bilançoyu açıkladı

İran’ın Bat Yam, Tamra ve çevresindeki kentlere düzenlediği füze saldırılarının ardından açıklama yapan soykırımcı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, son duruma ilişkin “Bu sabah acı ve çok zor bir sabah. Kız ve erkek kardeşlerimiz öldürüldü” ifadelerini kullandı.

İran’ın gece boyunca İsrail'e düzenlediği füze saldırıları sonrası bilanço ağırlaşıyor. Soykırımcı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, saldırılar sonucu hayatını kaybedenleri anarken, Bat Yam, Tamra ve diğer bölgelerde yaşanan yıkımı “çok üzücü ve zor bir sabah” sözleriyle tanımladı.

"ÇOK BİR SABAHTI"

Bebel katili İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, yaptığı açıklamada "Kız ve erkek kardeşlerimiz öldürüldü. Yahudiler ve Araplar, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, erkekler... Ailelerin ağır yasını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. Herzog’un açıklamaları Arapça olarak da yayınladı.

SALDIRI SONRASI EN AZ 10 KİŞİ ÖLDÜ, 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI.

Kayıplar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İsrail’in acil sağlık servisi Magen David Adom, toplam ölü sayısının 13’e yükseldiğini duyurdu.

İSRAİL ORDUSU: BAT YAM'DA DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ BİR SALDIRI YAŞANDI

İsrail ordusu, İran'ın Bat Yam’a fırlattığı füzelerin “yüzlerce kilogram patlayıcı taşıdığını” ve “her şeyi yok edebilecek güçte” olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynakları, saldırının şimdiye dek görülmemiş ölçekte bir tahribata yol açtığını belirtti.

İran ordusuna göre, İsrail ordusunun Tahran’ın nükleer programına karşı başlattığı saldırılara cevap olarak, İran bugüne kadar yaklaşık 280 balistik füze fırlattı.