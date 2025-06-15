İran füzeleri Hayfa’ya isabet etti: Enerji altyapısı hasar gördü

Orta Doğu’da tırmanan İran-İsrail gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü. İran, gece boyunca İsrail’in kuzey ve orta kesimlerine en az 80 füze fırlattı. Hayfa Körfezi’ndeki Bazan Petrol Rafinerisi füze saldırısıyla ağır hasar alırken, İsrail'in farklı kentlerinde düzenlenen saldırılarda en az 13 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı.

İsrailli Bazan Petrol Şirketi, İran’dan fırlatılan füzelerden birinin Hayfa’daki dev rafineriyi vurduğunu açıkladı. Tesisin hasar gördüğü doğrulanırken, saldırının ardından bölgedeki enerji güvenliğiyle ilgili endişeler arttı.

EN AZ 10 ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI

İsrail basınına göre, Tamra kasabasında bir eve isabet eden füze sonucu 4, Bat Yam’daki konutlara yönelik saldırıda ise 6 kişi öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Ayrıca Rehovot'ta bir başka füze saldırısında 40 kişi yaralandı. İsrail ordusu sabaha karşı yaptığı açıklamada, ülkeye yönelen 7 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

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İSRAİL'DEN KARŞI SALDIRI: ŞİRAZ'DA PATLAMA, FABRİKA HEDEF ALINDI

İsrail, İran’ın Şiraz kentinde bir elektronik fabrikayı hedef aldı. Patlama sonrası gökyüzünü kaplayan dev duman sütunu görüntülendi. İranlı yetkililer can kaybı olmadığını açıklasa da saldırının psikolojik etkisi bölgede hissedildi. ISNA haber ajansı, saldırının günlük hayatı etkilemediğini ve olayın boyutunun araştırıldığını duyurdu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SINAVDA: DEMİR KUBBE YETERSİZ KALDI

Analist Muhanad Seloom, Demir Kubbe sisteminin İran’ın balistik, seyir ve hipersonik füzeleri karşısında zorlandığını söyledi. İsrail’in Arrow 1, Arrow 3 ve David Sling gibi sistemlerinin entegre çalıştığı belirtilse de, son 48 saatte sistemlerin "aşırı yüklendiği" vurgulandı.

İRAN-ABD MÜZAKERELERİ ASKIDA: İSRAİL DİPLOMASİYİ ENGELLİYOR MU?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, bugün yapılması planlanan ABD ile nükleer müzakere turunun iptal edildiğini açıkladı. Araghchi, “nükleer silaha sahip olmamak bizim kesin inancımız” diyerek İran’ın güvence vermeye hazır olduğunu belirtti. Ancak İsrail’in bu süreci sabote ettiğini ileri sürdü.