İsrail'den Farsça tehdit: "İranlılar derhal terk Edin!"

Siyonist ordunun Farsça konuşan sözcüsü Kemal Pencasi, İranlı sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusunun Farsça konuşan sözcüsü Kemal Pencasi, askeri silah üretim tesislerinde veya bu tesislerle bağlantılı kuruluşlarda bulunan tüm İran vatandaşlarına uyarı mesajı gönderdi

"ASKER ALTYAPININ YAKININDA BULUNMAYIN"

Pencasi, yaptığı açıklamada "İran’daki askeri üretim tesislerinin içinde ya da yakın çevresinde bulunan herkesin bu alanları derhal terk etmesi ve ikinci bir duyuruya kadar geri dönmemesi gerekmektedir" dedi.

"HAYATINIZ TEHLİKEDE"

İsrailli yetkili, bu alanların yakınlarında bulunmanın İran vatandaşlarının hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguladı.

NELER OLDU?

İsrail ordusu, İran'ın batısında füzeler ve fırlatma rampalarının bulunduğu yer altı deposunu vurduğunu açıkladı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu istihbaratı doğrultusunda savaş uçakları, Hürremabad vilayetinde yer altında tünellerde karadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve çok sayıda füze fırlatma rampasının depolandığı noktayı vurdu.

İsrail ordusu, İran'ın batısında hedef aldıkları noktanın daha önce İran tarafından yayınlanan videoda yer aldığını savundu. İsrail ordusu, vurduğunu ileri sürdüğü alana ilişkin görüntüleri ve üç boyutlu bir animasyon yayınladı.

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İsrail'in son saldırılarında ölen İran ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Selami'nin İran'ın yayınladığı videoda üstü açık askeri cipte füzelerin arasında gezdiği görülüyor.

İsrail ordusu, Yukarı Celile'de 2 insansız hava aracını engellediğini açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yukarı Celile'de 2 İHA nedeniyle sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Sabah 08:58 ile 09:01 arasında sirenlerin devreye girdiği belirtilen açıklamada, sirenlerin muhtemel müdahale şarapnellerine karşı devreye alındığı belirtildi.

İHA'ların vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedilirken İsrail basını, önleme anına ilişkin görüntüleri yayınladı.

İSRAİLLİ BELEDİYE BAŞKANI: HASAR AKIL ALMAZ BOYUTTA

İran'dan atılan füzelerin, Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde "akıl almaz bir yıkıma" yol açtığı belirtildi.

Ramat Gan Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, İsrail Ordu Radyosu'na konuya ilişkin açıklama yaptı.

Shama-Hacohen, "İran'ın şehre yönelik füze saldırısı sonucunda onlarca binanın hasar gördüğünü ve yüzlerce ailenin bir anda başlarını soktukları çatılarını kaybettiğini" ifade etti.

Shama-Hacohen, füze saldırısının kentte oluşturduğu hasara ilişkin "akıl almaz bir yıkım" değerlendirmesinde bulundu.

"8 BİN BALİSTİK FÜZELERİ VAR"

Fox News'e konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey istihbarat yetkilisi, 13 Haziran'da başlattıkları saldırıların ardından İran için "daha çok sürprizleri olduğunu" söyledi.

İsrail'in İran'ın önümüzdeki iki yıl içinde 8 bin balistik füzeye sahip olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu aktaran istihbarat yetkilisi, bunun saldırı kararının nedenlerinden biri olduğunu ileri sürdü.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin İran'ın elinde 2 bin balistik füze bulunduğuna inandığı da kaydedildi.

İsrailli yetkili, İran'a karşı saldırılarını şiddetlendireceklerini ima ederek, "Çok sayıda sürprizimiz var.” ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, "İki yıl sonra aynı noktada olacağımızı bilerek bu operasyonu sonlandıramayız. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Aslında, planlanandan daha iyi." açıklamasında bulundu.