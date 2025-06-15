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ABD-İsrail ortaklığıyla İran’a karşı “görünmez saldırı”! F-35’ler gizlice modifiye edildi

Kaynak: Dış Haberler
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ABD-İsrail ortaklığıyla İran’a karşı “görünmez saldırı”! F-35’ler gizlice modifiye edildi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail'in İran’a düzenlediği sürpriz hava saldırısının arkasında, ABD ile yürütülen gizli bir askeri teknoloji ortaklığı çıktı. Savaş tarihine geçecek operasyon için F-35’ler sessizce yeniden tasarlandı, yakıt ikmali ihtiyacı ortadan kaldırıldı, İran hedefleri “görünmeden” vuruldu. Saldırının perde arkası ilk kez ortaya çıktı.

ABD ve İsrail ortaklığıyla yapılan gizli modifikasyonla, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F‑35I Adir savaş uçakları, drop tank kullanılarak yakıt ikmali gerektirmeden İran’a saldırabilecek menzile kavuştu. 

DROP TANK'Lİ F‑35I SÜRPRİZ OPERASYONLAR MÜMKÜN

Gizlilik koşuluyla konuşan iki ABD’li yetkili, İsrail'in kritik saldırılarda havada ya da karada yakıt ikmali yapmadığını ifade etti. Böylece F‑35I’ların drop tank’li modifikasyonla menzilini genişlettiği teyit edilmiş oldu.

ORTA DOĞU'YA DAMGA VURACAK 'GÖRÜNMEZ MENZİL'

F‑35I Adir’ın standart menzili yaklaşık 1 126 km (700 mil) iken; İsrail ile İran arasındaki en kısa mesafe 1 000 km’yi aşıyor. Sçz konusu 
modifikasyon sayesinde Suriye, Lübnan veya Körfez’den havalanmadan, İran hedeflerine ulaşmak artık mümkün hale geldi.

TEKNİK ZORLUKLARA RAĞMEN GİZLİLİK KORUNMUŞ

Aerodynamic Advisory’den Richard Aboulafia, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Drop tank eklemek göründüğünden zor; özellikle F‑35’in radar emici malzemelerine zarar vermeden bunu başarmak büyük başarı.”

Her iki ABD’li yetkili, İsrail’in bu modifikasyonu ABD desteğiyle yaptığını doğruladı. Uzmanlar, bu gelişmenin F‑35 platformlarında bir ‘’Oyun Değiştirici’’ olduğunu belirterek, F-35I’ların, Çin ve Rusya dahil tüm dünya tarafından “dikkatle izlenen” bir tehdit haline geldiğini vurguladı.

Kaynak: Dış Haberler

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