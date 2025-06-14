Trump ilk karşı çıktı, sonra pes etti: Netanyahu’nun ikna yöntemi ortaya çıktı

Beyaz Saray’dan sızan bilgilere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’a yönelik saldırılara destek vermesi için ikna etti. Netanyahu’nun Trump’a "İran hiçbir zaman gerçek bir nükleer anlaşmayı kabul etmeyecek" dediği ve bu argümanla Washington’un direncini kırdığı belirtildi.

Orta Doğu’da tansiyon zirveye ulaşırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’a yönelik saldırılar konusunda ikna ettiği ortaya çıktı.

Amerikan basınına yansıyan detaylara göre, Netanyahu ilk aşamada karşı çıkan Trump’ı, “İsrail artık bekleyemez” diyerek ikna etti. ABD Başkanı, "İsrail’in önünde durmayacağız" diyerek Tel Aviv'e yeşil ışık yaktı ancak Amerikan ordusunun saldırıya doğrudan katılmayacağını belirtti.

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TRUMP İLK BAŞTA KARŞI ÇIKTI

Wall Street Journal’ın haberine göre, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ABD Başkanı Donald Trump ilk etapta karşı çıktı. Trump, Tel Aviv’i durdurmak için diplomatik girişimlerde bulundu, ancak görüşmelerden sonuç alınamayınca tutumunu değiştirdi.

Habere göre, Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde saldırıya açık şekilde karşı olduğunu dile getirdi ve diplomasiye şans verilmesini istedi. Netanyahu ise "Bekleyemeyiz" cevabını vererek 60 günlük anlaşma süresinin dolduğunu, İsrail’in artık kendini savunmak zorunda olduğunu savundu.

'TAHRAN YANACAK' TEHDİDİ!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın füze saldırılarına karşı “Tahran yanacak” tehdidinde bulunmuştu. Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı'na isabet eden füze sonrası düzenlenen üst düzey güvenlik zirvesinde, İran’a karşı geniş kapsamlı yeni operasyon planları masaya yatırıldı.

WSJ: TRUMP İRAN'A KARŞI SERTLİK YANLISI TUTUMA SÜRÜKLENDİ

Wall Street Journal’ın aktardığına göre, Netanyahu Trump’ı İran’ın hiçbir zaman gerçek bir nükleer anlaşmaya yanaşmayacağına ikna etti. “Bekleyemeyiz” diyerek askeri operasyonları savunan Netanyahu, böylece Trump yönetimini fiili olarak çatışma sürecine dâhil etti.