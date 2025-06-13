Trump, ulusal güvenlik ekibini topladı! İran'a yönelik saldırılar masada

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Washington yönetimi durumu yakından takip ediyor. İsrail'e destek açıklamasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran gerilimini Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendiriyor.

Beyaz Saray'ın paylaştığı Trump'ın günlük programına göre, söz konusu toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.

NÜKLEER MÜZAKERELER GÜNDEMDE

Görüşmede ana gündem olarak İsrail-İran geriliminin bölgesel yansımalarının ve ABD-İran müzakerelerinin geleceğinin ele alındığı belirtiliyor.

Trump'ın toplantının ardından değerlendirme yapıp yapmayacağına ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birkaç kez görüştüğü bilgisi kamuoyuna yansımış ve iki ismin bugün de görüşeceği kaydedilmişti.

⁠⁠İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin hayatını kaybettiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.