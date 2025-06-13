İran'da bir nükleer tesis daha vuruldu!
İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da bir nükleer tesis daha vuruldu. İran kaynakları, İsrail'in, Natanz nükleer tesisinin ardından Fordo nükleer tesisini de hedef aldığını açıkladı.
Dünya bugün İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla sarsıldı. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu yönetimi, İran'da üst düzey komutanları ve nükleer tesisleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi. 20 komutanı öldüren İsrail, bir nükleer tesisi daha vurdu.
FARDO NÜKLEER TESİSİ VURULDU
F35 savaş uçaklarının saldırdığı Fordo'daki nükleer saha alanından iki patlama sesi duyuldu ve tesisteki iki nokta hedef alındı.
VURULAN TESİSTE NÜKLEER KİRLİLİK
İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarını sürdüren İsrail, ilk olarak Natanz Nükleer Zenginleştirme Tesisi’ni vurdu.
İsrail savaş uçakları tarafından sabaha karşı yoğun bombardıman gerçekleştirilen Natanz Nükleer Zenginleştirme Tesisi’nde radyoaktif kirlilik tespit edildi.
Natanz vurulduktan sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) bir uyarı yayımladı. UAEA, kirliliğin büyük ölçüde alfa parçacıklarından oluştuğunu belirtti. UAEA, tesis çevresindeki radyasyon seviyelerinin şu an için normal değerlere sahip olduğunu bildirdi.