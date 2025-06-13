İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da bir nükleer tesis daha vuruldu. İran kaynakları, İsrail'in, Natanz nükleer tesisinin ardından Fordo nükleer tesisini de hedef aldığını açıkladı.

Dünya bugün İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla sarsıldı. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu yönetimi, İran'da üst düzey komutanları ve nükleer tesisleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi. 20 komutanı öldüren İsrail, bir nükleer tesisi daha vurdu.