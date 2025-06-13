İsrail, İran'a saldırı başlattı

İsrail ordusu, İran topraklarında hava saldırıları düzenlemeye başladı. Tahran'da gece saatlerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu aktarılırken, saldırının hedeflerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programını ve uzun menzilli füze kapasitelerini hedef almak amacıyla “Am Klavi” (Aslanlar Ulusu) adlı bir operasyon başlattığını duyurdu. Operasyonun açılış aşamasında, İran genelinde düzinelerce askeri hedef vuruldu.

Saldırıların, nükleer altyapı, füze üsleri ve savunma sistemleri gibi kritik askeri noktaları hedef aldığı öğrenildi.

GÜNLERCE SÜREBİLİR

İsrail kanalı 11'e konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, ülkesinin İran’la günler sürebilecek bir çatışmaya hazırlandığını açıkladı.

Yetkili, "İran’ın askeri tepkisinden endişeliyiz, güvenlik seviyemizi en üst düzeye çıkardık" ifadelerini kullandı.

İran'ın başkenti Tahran'ın Niavaran bölgesinde patlama meydana geldi.

İSRAİL OLAĞANÜSTÜ DURUM İLAN ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail genelinde iç cepheye yönelik özel durum ilan edildiğini duyurdu. Açıklama, İsrail’in İran’a karşı düzenlediği önleyici hava saldırısının hemen ardından yapıldı.

Bakan Katz, “İsrail Devleti’nin İran’a yönelik önleyici saldırısının ardından, yakın gelecekte İsrail Devleti’ne ve sivil halkımıza yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı beklenmektedir” dedi.

Alınan karar doğrultusunda ülke genelinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Sivil savunma birimleri alarm durumuna geçirilirken, ordu da muhtemel saldırılara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyonist yönetimin, İran’ın tepkisinden endişe ederek alarm seviyesini yükselttiği ifade edildi.

REUTERS: ABD DAHİL DEĞİL

ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları düzenlediğini doğruladı. Reuters'a konuşan iki üst düzey ABD yetkilisi, saldırılar sırasında Tahran'da patlamaların duyulduğunu belirtirken, "Bu saldırılarda ABD'nin herhangi bir rolü ya da desteği yoktur" açıklamasını yaptı.

HAVA SAHASINI KAPATILDI UÇUŞLAR BAŞKA ÜLKELERE YÖNLENDİRİLDİ

İbrani medyasında yer alan haberlere göre, İsrail yönetimi hava sahasını geçici olarak uçuş trafiğine kapattı. Alınan karar doğrultusunda, İsrail'e iniş yapması planlanan tüm sivil uçuşlar başka ülkelere yönlendirildi.

Uygulamanın, İran’dan gelebilecek muhtemel füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı alınan önlemler kapsamında hayata geçirildiği ifade edildi.

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı başta olmak üzere ülke genelindeki havalimanlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor.

ABD VE İSRAİL'DE EŞ ZAMANLI KABİNE TOPLANTISI

CNN’in haberine göre, ABD eski Başkanı Donald Trump, gelişmelerin ardından kabine düzeyinde bir toplantı düzenledi.

Toplantının ana gündem maddesinin, İsrail’in İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı saldırı ve bölgedeki muhtemel tırmanma olduğu paylaşıldı.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun DA saldırıların hemen ardından güvenlik ve siyasi kabine üyeleriyle acil bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

İSRAİL, TAHRAN'DA DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANLARININ BULUNDUĞU BÖLGEYİ VURDU

İsrail Ordusu Radyosu’na göre, İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran’da İran Devrim Muhafızları’na bağlı üst düzey komutanların bulunduğu bir mahalleyi hedef aldı.

Bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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