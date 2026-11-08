ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Basın Sekreterliği görevini UFC CEO'su Dana White'a teklif ettiğini açıkladı. ABD basınına göre Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından White, Washington'a hareket ettiğini ve pazartesi günü ABD Başkanı ile görüşeceğini duyurdu. Beyaz Saray'dan bir yetkili ise teklifin şaka amaçlı yapıldığını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından Beyaz Saray'da yaşanan görev değişiklikleri sırasında sürpriz bir açıklama yaptı.

Trump, Ultimate Fighting Championship'in (UFC) CEO'su ve uzun yıllardır yakın dostu olan Dana White'a Beyaz Saray Basın Sekreterliği görevini teklif ettiğini duyurdu.

Trump'tan Beyaz Saray için olay teklif! Şaka mı gerçek mi kimse anlayamadı

TRUMP'TAN DANA WHITE'A: LÜTFEN BU İŞİ KABUL ET!

Trump, paylaşımında, "Büyük Dana White'a Amerika Birleşik Devletleri Basın Sekreterliği görevinin teklif edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

White'ı "azılı bir dövüşçü ve savaşçı" olarak tanımlayan Trump, mesajını "Dana, lütfen bu işi kabul et!" diyerek tamamladı.

ABD Başkanı, White'ın göreve gelmesi halinde yanında bazı ünlü UFC dövüşçülerini de getirebileceğini söyledi. Trump, bu isimlerin bazılarının ABD vatandaşı olmayabileceğini de ekledi.

DANA WHITE WASHINGTON'A HAREKET ETTİ

Trump'ın açıklamasının ardından gözler UFC CEO'su Dana White'a çevrildi.

Cumartesi günü Londra'da düzenlenen bir boks etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan White, kendisine teklif edilen görev hakkında konuşmaktan kaçındı.

Trump ile görüşeceğini açıklayan White, "Şu anda Washington D.C.'ye uçuyorum. Pazartesi günü bir toplantımız var. Eminim bundan sonra konuşacak daha çok şeyim olacaktır" dedi.

Trump'tan Beyaz Saray için olay teklif! Şaka mı gerçek mi kimse anlayamadı

BEYAZ SARAY'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA: ŞAKA AMAÇLIYDI

ABD basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Dana White'a yaptığı teklifin şaka amaçlı olduğunu söyledi.

Trump'ın kamuoyuna açık çağrısına rağmen White'ın görevi kabul ettiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BEYAZ SARAY'DA BASIN SEKRETERLİĞİ KOLTUĞU BOŞ

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı kayıpların ardından yönetimde yeni görevlendirmeler gündeme gelirken, Beyaz Saray Basın Sekreterliği koltuğu hala boş.

Göreve geçen ay başlayan Katie Zacharia, henüz beşinci gününde görevinden ayrılmıştı.

DANA WHITE BEYAZ SARAY KÜRSÜSÜNDE FOTOĞRAF PAYLAŞTI AMA...

Öte yandan White, Instagram hesabında kendisini Beyaz Saray Basın Sekreterliği kürsüsünde gösteren yapay zeka destekli bir görsel yayımladı.

UFC CEO'su, paylaşımına "Sıradaki bölüme geçiş" notunu ekledi.

CNN'in konuya aşina bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise White'ın teklifi kabul etmediği iddia edildi.

TRUMP İLE 25 YILLIK DOSTLUK

Dana White, Donald Trump'ın uzun yıllardır yakın çevresinde bulunan isimler arasında yer alıyor.

Trump'ın 2016 yılında başkanlık için adaylığını açıklamasının ardından kendisine destek veren ilk tanınmış isimlerden biri olan White, ABD Başkanı ile yaklaşık 25 yıldır arkadaş olduklarını söylüyor.

İkilinin ilişkisi, Trump'ın 2001 yılında Atlantic City'deki Trump Taj Mahal'de iki UFC organizasyonuna ev sahipliği yapmasına kadar uzanıyor.

Trump, başkanlık döneminde de UFC organizasyonlarına katılmayı sürdürdü.

BEYAZ SARAY'DA UFC ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ

Trump'ın 14 Haziran'daki 80. doğum gününde Beyaz Saray'ın Güney Çimenliği'nde UFC Freedom 250 adlı karma dövüş sanatları etkinliği düzenlendi.

ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen organizasyona Trump ve Dana White birlikte katıldı.

Etkinlik, Beyaz Saray'ın bir dövüş organizasyonuna ev sahipliği yapması nedeniyle tartışmalara da neden oldu.

Bazı eleştirmenler, şiddet içeren bir spor etkinliğinin Beyaz Saray'da düzenlenmesine ve kumar ile tahmin piyasalarıyla bağlantılı sektörlerin tanıtılmasına tepki gösterdi.

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