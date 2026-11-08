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Yaşam

Görenler külçe altın sanıyor! Bu lokumun fiyatı cep yakıyor

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Görenler külçe altın sanıyor! Bu lokumun fiyatı cep yakıyor
Başlık ResmiGörenler külçe altın sanıyor! Bu lokumun fiyatı cep yakıyor

Amasya'da bir dükkanda satışa sunulan 22 ayar altın tozuyla kaplı lokum görenleri şaşkına çevirdi. Kilosu 10 bin TL'den satılan özel lokumun dilimlerinden dükkana gelen herkes tadabiliyor.

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Amasya'da badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü gibi malzemelerle hazırlanan altın kaplama lokum, hem görüntüsü hem de fiyatıyla dikkat çekiyor.

Görenler külçe altın sanıyor! Bu lokumun fiyatı cep yakıyor
Başlık ResmiGörenler külçe altın sanıyor! Bu lokumun fiyatı cep yakıyor

50 KİLOLUK KAZANA 5 GRAM ALTIN GİRİYOR

Kilosu 500 TL ile 3 bin TL arasında fiyatlarda 66 çeşit daha lokumun satıldığı dükkanın sahibi Selim Kaya, "Altın kaplama lokumumuzda 22 ayar altın kullandık. 50 kilogramlık lokum kazanımıza 5 gram altın girmektedir. Kilosunu 10 bin TL'den satıyoruz. Her gelene tattırıyoruz. Alıp almamaları önemli değil" dedi.

Görenler külçe altın sanıyor! Bu lokumun fiyatı cep yakıyor
Başlık ResmiGörenler külçe altın sanıyor! Bu lokumun fiyatı cep yakıyor

"KÜLÇE ALTIN GİBİ LOKUM YAPMIŞLAR"

Altın kaplı lokumu daha önce yemediğini anlatan şef Sezer Dirican ise, "Altın kaplamalı çok şeyle karşılaşmıştım. Ama lokumla değil. Dışı komple altın. Dışarıdan görseniz külçe altın gibi lokum yapmışlar" diye konuştu.

Görenler külçe altın sanıyor! Bu lokumun fiyatı cep yakıyor
Başlık ResmiGörenler külçe altın sanıyor! Bu lokumun fiyatı cep yakıyor

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Adını duyduğunda şaşırdığı altın kaplama lokumun fiyatını pahalı bulan Nuran Muslu da, "Biz bu lokumu yiyemeyiz. Mahallemde de kimsenin yiyebileceğini düşünmüyorum. Çok pahalı. Onun yerine cennet hurmalarını kurutup yeriz" şeklinde konuştu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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