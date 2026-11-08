Mersin’de bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 21 yaşındaki işçi Aziz Erol, bulgur kazanına düşerek hayatını kaybetti. Genç işçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Korkunç olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arbel Makarna Fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikada bulgur kazanlarının olduğu yerde çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, henüz bilinemeyen bir nedenle kazana düştü.

Mersin'de acı olay! 21 yaşındaki işçi bulgur kazanına düşerek can verdi

21 YAŞINDAKİ İŞÇİ KURTARILAMADI

Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni yapılan inceleme sorasında otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'de acı olay! 21 yaşındaki işçi bulgur kazanına düşerek can verdi



Genç işçinin Tarsuslu olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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