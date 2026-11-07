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Bursa'da mantar yedikten sonra fenalaşan kadın hayatını kaybetti

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Bursa'da mantar yedikten sonra fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Başlık ResmiBursada mantar yedikten sonra fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşusundan aldığı mantarı evinde pişirerek tüketen 54 yaşındaki Feriha Sabitoğlu, mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi sırasında kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mantar tükettikten sonra rahatsızlanan 54 yaşındaki Feriha Sabitoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının ölümüyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'taki bir evde meydana geldi.

KOMŞUSUNDAN ALDIĞI MANTARI PİŞİRİP YEDİ

Edinilen bilgilere göre Feriha Sabitoğlu (54), komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek tüketti.

Sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşamaya başlayan kadının durumunu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Sabitoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı.

Bursada mantar yedikten sonra fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Başlık ResmiBursada mantar yedikten sonra fenalaşan kadın hayatını kaybetti

HASTANEDE KALBİ DURDU

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan kadın, burada tedavi altına alındı.

Tedavisi sırasında kalbi duran Feriha Sabitoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sabitoğlu'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kadının ölümünün tükettiği mantardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Mantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi
3. SAYFA

Mantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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