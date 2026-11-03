Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Mantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Mantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi
Başlık ResmiMantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi

Denizli’de çıntar mantarı toplamak için ATV ile ormanlık alana giden 55 yaşındaki Güldane Acar’dan haber alamayan ailesi ekiplere ihbarda bulundu. Gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında acı gerçek sabaha karşı ortaya çıktı. Şarampolden dere kenarına devrilen ATV’nin altında kalan Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaydet
|

Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Güldane Acar, ATV ile ormanlık alana çıntar mantarı toplamaya gitti.

Mantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi
Başlık ResmiMantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi

MANTAR TOPLAMAYA GİTTİ, BİR DAHA DÖNMEDİ

Yalnız giden kadına bir süre sonra ulaşamayan aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Mantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi
Başlık ResmiMantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi

Güldane Acar’ın kullandığı rotaya göre arama çalışmalarına başlayan ekipler gece boyu faaliyetlerini sürdürdü. Bölgede arama alanını genişleten arama kurtarma ekipleri sabaha karşı Güldane Acar’a ait ATV aracının şarampolden dere kenarına devrildiğini fark etti.

Mantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi
Başlık ResmiMantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi

ŞARAMPOLDEN DERE KENARINA UÇTU

Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler Güldane Acar’ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Güldane Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Güldane Acar’ın aracının kontrolünü kaybederek dere kenarına uçtuğu ve kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.