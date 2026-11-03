Denizli’de çıntar mantarı toplamak için ATV ile ormanlık alana giden 55 yaşındaki Güldane Acar’dan haber alamayan ailesi ekiplere ihbarda bulundu. Gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında acı gerçek sabaha karşı ortaya çıktı. Şarampolden dere kenarına devrilen ATV’nin altında kalan Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Güldane Acar, ATV ile ormanlık alana çıntar mantarı toplamaya gitti.

Mantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi

MANTAR TOPLAMAYA GİTTİ, BİR DAHA DÖNMEDİ

Yalnız giden kadına bir süre sonra ulaşamayan aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Mantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi

Güldane Acar’ın kullandığı rotaya göre arama çalışmalarına başlayan ekipler gece boyu faaliyetlerini sürdürdü. Bölgede arama alanını genişleten arama kurtarma ekipleri sabaha karşı Güldane Acar’a ait ATV aracının şarampolden dere kenarına devrildiğini fark etti.

Mantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi

ŞARAMPOLDEN DERE KENARINA UÇTU

Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler Güldane Acar’ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Güldane Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Güldane Acar’ın aracının kontrolünü kaybederek dere kenarına uçtuğu ve kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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