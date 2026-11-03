Mantar ararken canından oldu! Acı haber sabah geldi
Denizli’de çıntar mantarı toplamak için ATV ile ormanlık alana giden 55 yaşındaki Güldane Acar’dan haber alamayan ailesi ekiplere ihbarda bulundu. Gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında acı gerçek sabaha karşı ortaya çıktı. Şarampolden dere kenarına devrilen ATV’nin altında kalan Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Güldane Acar, ATV ile ormanlık alana çıntar mantarı toplamaya gitti.
MANTAR TOPLAMAYA GİTTİ, BİR DAHA DÖNMEDİ
Yalnız giden kadına bir süre sonra ulaşamayan aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Güldane Acar’ın kullandığı rotaya göre arama çalışmalarına başlayan ekipler gece boyu faaliyetlerini sürdürdü. Bölgede arama alanını genişleten arama kurtarma ekipleri sabaha karşı Güldane Acar’a ait ATV aracının şarampolden dere kenarına devrildiğini fark etti.
ŞARAMPOLDEN DERE KENARINA UÇTU
Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler Güldane Acar’ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Güldane Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Güldane Acar’ın aracının kontrolünü kaybederek dere kenarına uçtuğu ve kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.