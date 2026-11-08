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34. dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den açıklama

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34. dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den açıklama
Başlık Resmi34. dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den açıklama

34. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuru süreci için geri sayım sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den açıklama geldi. Televizyon ekranlarına konuk olan Çiftçi, kendisine yöneltilen polis alımı sorusuna cevap vererek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklama ardından gözler başvuru süreci merak konusu oldu. Peki, 34. dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı?

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katılığı programda polis alımlarına ilişkin konuştu. Çiftçi, yeni alımlarda kadın polis sayısını artırmayı değerlendireceklerini belirtti. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin (POMEM) 33. döneminde 10 bin kişilik kontenjanın 1.500’ü kadın adaylara ayrılmıştı. 34. dönem POMEM başvuruları için beklenti, aralık sonunda en az 10 bin kişilik öğrenci alımı için ilana çıkılması yönünde. Polis Akademisi, başvuru takvimini ve kontenjanları henüz açıklamadı.

34. dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den açıklama
Başlık Resmi34. dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den açıklama

KADIN POLİS ALIMI SAYISINNI ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Yeni dönem polis alımının ne zaman olacağı sorusuna da cevap veren Çiftçi, "Zaten her alıma çıktığımız zaman genelde ortalama bazen 10 bin bazen 12 bin civarında polis alımı yapıyoruz. Bunların içinde daha çok erkek polislerimiz var kadın polislerimiz de var. Kadın polis alımı sayısının artırılması konusunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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