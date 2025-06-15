İran'dan barış sinyali! "Saldırı biterse biz de dururuz"

İran, İsrail ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Tahran’da yabancı diplomatlarla yaptığı toplantıda "İsrail durursa biz de dururuz" diyerek bölgedeki tırmanan çatışmalara diplomatik çözüm kapısını araladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, yabancı diplomatlarla yaptığı toplantıda "İsrail’in nükleer tesise düzenlediği saldırı uluslararası hukukta yeni bir kırmızı çizgiyi aştı" açıklamasıyla Tahran yönetiminin tepkisini dile getirdi.

İran, bu saldırının sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik düzeyde de uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

"KENDİMİZİ SAVUNUYORUZ, BU MEŞRUDUR"

Toplantıda konuşan Araghchi, "Biz kendimizi savunuyoruz; savunmamız tamamen meşrudur. Bu savunma bizim saldırganlığa cevabımızdır. Saldırganlık durursa, doğal olarak bizim cevabımız da duracaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da "İsrail nükleer tesislere saldırarak yeni bir kırmızı çizgiyi aştı" ifadeleri dikkat çekti.

İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim, Ortadoğu'da tansiyonu en üst seviyeye çıkardı. İsrail ordusu, 200 savaş uçağı ve 100’den fazla İHA ile İran’ın batısındaki nükleer, askeri ve stratejik noktaları hedef aldı. “Yükselen Aslan” adı verilen operasyon sonucu İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve nükleer programda görev alan bilim insanları dahil olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.

"İRAN SİLAHA SAHİP OLMAYACAK"

Araghchi, uluslararası kamuoyuna seslenerek İran’ın nükleer silah edinmeyeceğini güvence altına alan bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu da dile getirdi.

BM'YE SİTEM: GÜVENLİK KONSEYİ SESSİZ KALDI

İranlı Bakan, uluslararası topluma da sitemde bulunarak, "İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, İran BM Güvenlik Konseyi'nden ilgisizlikle karşı karşıya kalıyor" dedi.

NÜKLEER MÜZAKERELER SÜRÜYOR: 6. TUR MASKAT'TA

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Araghchi açıklamasında İran ile ABD arasında nükleer müzakerelerin sürdüğünü ve görüşmelerin altıncı turunun bugün Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.