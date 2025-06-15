İran'dan barış sinyali! "Saldırı biterse biz de dururuz"
İran, İsrail ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Tahran’da yabancı diplomatlarla yaptığı toplantıda "İsrail durursa biz de dururuz" diyerek bölgedeki tırmanan çatışmalara diplomatik çözüm kapısını araladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, yabancı diplomatlarla yaptığı toplantıda "İsrail’in nükleer tesise düzenlediği saldırı uluslararası hukukta yeni bir kırmızı çizgiyi aştı" açıklamasıyla Tahran yönetiminin tepkisini dile getirdi.
İran, bu saldırının sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik düzeyde de uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.
"KENDİMİZİ SAVUNUYORUZ, BU MEŞRUDUR"
Toplantıda konuşan Araghchi, "Biz kendimizi savunuyoruz; savunmamız tamamen meşrudur. Bu savunma bizim saldırganlığa cevabımızdır. Saldırganlık durursa, doğal olarak bizim cevabımız da duracaktır" dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da "İsrail nükleer tesislere saldırarak yeni bir kırmızı çizgiyi aştı" ifadeleri dikkat çekti.
"İRAN SİLAHA SAHİP OLMAYACAK"
Araghchi, uluslararası kamuoyuna seslenerek İran’ın nükleer silah edinmeyeceğini güvence altına alan bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu da dile getirdi.
BM'YE SİTEM: GÜVENLİK KONSEYİ SESSİZ KALDI
İranlı Bakan, uluslararası topluma da sitemde bulunarak, "İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, İran BM Güvenlik Konseyi'nden ilgisizlikle karşı karşıya kalıyor" dedi.
NÜKLEER MÜZAKERELER SÜRÜYOR: 6. TUR MASKAT'TA
Tasnim Haber Ajansı'na göre, Araghchi açıklamasında İran ile ABD arasında nükleer müzakerelerin sürdüğünü ve görüşmelerin altıncı turunun bugün Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.