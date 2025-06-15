İsrail-İran savaşı 3. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler

Orta Doğu yangın yeri... Terör devleti İsrail'in saldırısına füze yağmuru ile cevap veren İran, 'ABD üsleri de hedefimiz' mesajıyla tehdit etti. İsrail dün gece Bender Abbas ile birlikte 6 İran kentini hedef aldı. Tahran ise balistik füzelerle İsrail kentlerini hedef aldı. İşte İsrail-İran savaşında son dakika gelişmeleri...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL'DE EN AZ 10 KİŞİ ÖLDÜ

İRAN'IN VERDİĞİ HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

İSRAİL'İN KUZEYİNDE 4 KİŞİ ÖLDÜ

DEMİR KUBBE GÖRÜNTÜLENDİ

İSRAİL'DE WEİZMANN BİLİM ENSTİTÜSÜ BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

İRAN, 14 KATLI BİNAYI VURDU

İSRAİL: TAHRAN'I HEDEF ALAN SALDIRI DALGASI TAMAMLANDI

İRAN'IN, İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI GÖRÜNTÜLENDİ

15.06.2025 09:00

İSRAİL'DE EN AZ 10 KİŞİ ÖLDÜ

İran, dün gece Hayfa ve Tel Aviv yakınlarındaki İsrail hedeflerine füze fırlattı; en az 10 kişi öldü. Saldırılar, İsrail’in İran’daki sivil ve enerji altyapısını vurmasının ardından gerçekleşti. Tahran’daki Shahran petrol tesisinde yangın çıktı. İsrail ordusu, hedeflerin nükleer silah projesiyle ilgili olduğunu açıkladı.

Öte yandan, İran medyası, son iki günde düzenlenen İsrail saldırılarında en az 80 kişinin öldüğünü, 800 kişinin yaralandığını bildirdi. Ölenler arasında 20 çocuk bulunuyor.

15.06.2025 08:55

İRAN'IN VERDİĞİ HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

İran'ın dün geceki hedeflerinden biri de Tel Aviv'in güneyindeki İsrail kenti Bat Yam kentiydi. Şehri füzelerle hedef alan İran'ın verdiği yıkım sabah saatlerinde görüntülendi.

Times of Israel ve Ynet News, İran'ın saldırılarında ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Bölgeye sevk edilen İsrail sivil savunma ve itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

15.06.2025 06:00

İSRAİL'İN KUZEYİNDE 4 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail itfaiye sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan düzenlenen füze saldırısında birkaç noktada isabet olduğu, bir binanın yıkıldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerin İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun çoğunlukta yaşadığı Hayfa kentinin doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı bir binaya isabet ettiğini, ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısının 4'e yükseldiğini duyurarak, yaralılara ilişkin ise detay paylaşmadı.

15.06.2025 05:45

DEMİR KUBBE GÖRÜNTÜLENDİ

İran, İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarına devam ediyor. Misilleme amaçlı başlatılan saldırıda fırlatılan füzeler ile İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”nin devreye girmesi, Tel Aviv semalarında görüntülendi

15.06.2025 05:30

İSRAİL'DE WEİZMANN BİLİM ENSTİTÜSÜ BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de vuruldu.

Enstitüye ait laboratuvarları içeren en az bir binanın ağır hasar gördüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.

Haberlerde, enstitünün içerisinde insanların mahsur kalmış olabileceğine dair endişeler olduğu vurgulandı.

15.06.2025 05:00

İRAN, 14 KATLI BİNAYI VURDU

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında merkez bölgesindeki iki bina yıkıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam şehrinde 14 katlı bir binaya füze isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 65 yaralıya ise müdahale edildiğini açıkladı.

15.06.2025 04:00

İSRAİL: TAHRAN'I HEDEF ALAN SALDIRI DALGASI TAMAMLANDI

israil ordusundan yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

"İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İstihbarat Dairesi'nin hassas yönlendirmesiyle kısa süre önce Tahran'da bulunan İran'ın nükleer silah programı ile bağlantılı çeşitli hedeflere yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası gerçekleştirdi" denilen açıklamada, "Bu hedefler, İran rejiminin nükleer silah elde etme çabalarına katkı sağlayan unsurlar arasındaydı ve rejim bu yerlerde nükleer arşivini gizlemişti" ifadelerine yer verildi. Vurulan hedefler arasında "İran Savunma Bakanlığı karargâhı, İran’ın nükleer programından sorumlu olan Savunma İnovasyonu ve Araştırma Örgütü (SPND) karargâhı ve diğer bazı noktaların" yer aldığı iddia edildi.

15.06.2025 00:00

İRAN'IN, İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI GÖRÜNTÜLENDİ

İran, gece yarısı, İsrail'e balistik füze saldırılarını sürdürdü. İran'ın İsrail'e misilleme olarak başlattığı saldırılarda ateşlenen füzeler, Kudüs semalarında görüntülendi.

Yer: İran