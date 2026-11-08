Türkiye, ateş çemberindeki turizmi ayakta tuttu! Erken rezervasyonda kayıp %5,5’e indi

Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle erken rezervasyonlarda yüzde 20’ye ulaşan kayıp, yürütülen tanıtım çalışmalarıyla yüzde 5,5-5,6 seviyelerine geriledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye genelinde yılın yüzde 1,5-2 kayıpla tamamlanmasını beklediklerini açıklarken, Formula 1 ve kongre organizasyonlarıyla turizmi yılın tamamına yaymayı hedeflediklerini söyledi.

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Ukrayna-Rusya savaşının ardından Orta Doğu’da tırmanan gerilim turizm sektörünü olumsuz etkiledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılına olumlu verilerle başladıklarını ancak 28 Şubat’ta başlayan İran merkezli çatışmaların da dengeleri değiştirdiğini söyledi. Erken rezervasyon döneminde Antalya ve Ege kıyılarındaki tatil bölgelerinin doğrudan etkilendiğini kaydeden Bakan Ersoy, savaşın ilk ayında bölgesine göre yüzde 20 ila 30 arasında iptaller yaşandığını, erken rezervasyonların genelinde ise kayıpların yüzde 20’ye ulaştığını dile getirdi. Turizm Geliştirme Ajansının (TGA) ve sektörün krizlere karşı geliştirdiği dayanıklılık çalışmalarının sonuç verdiğini belirten Ersoy, yoğun tanıtım faaliyetleri sayesinde iptallerin büyük bölümünün geri kazanıldığını bildirdi. Antalya ağırlıklı olmak üzere tatil bölgelerinde başlangıçta yüzde 20’ye ulaşan kaybın yüzde 5,5-5,6 seviyelerine kadar gerilediğini açıklayan Ersoy, Türkiye genelinde ise yılın yüzde 1,5-2 bandında ekside tamamlanmasını beklediklerini kaydetti. İstanbul ve diğer şehirlerde yürütülen tanıtım kampanyalarının pozitif sonuç verdiğini vurguladı.

UÇAK YAKITI ÜÇ KATINA ÇIKTI

Türkiye’ye turistlerin ağırlıklı olarak hava yoluyla geldiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, savaş nedeniyle hava sahalarının kapanmasının ve enerji altyapılarına saldırıların fiyatları sıçrattığını vurguladı. Ersoy, “Petrolde yüzde 50 artış görüyorsunuz, bu artış uçak yakıtına yüzde 300 olarak yansıyor. 700 dolarlık yakıt 2 bin 100 doları gördü. Şu anda da 1.600 dolar bantlarında gidiyor” dedi. Artan maliyetlerin hava taşımacılığına da yansıdığını belirten Ersoy, charter (kiralama) uçuşlarında ortalama 300 dolar civarında olan gidiş-dönüş maliyetinin yaklaşık 100 dolar arttığını aktardı. Rusya’da özellikle 2026 yılı boyunca artan İHA saldırılarının havalimanlarında sık sık gecikmelere ve kapanmalara yol açtığını ifade eden Ersoy, bu durumun uçuş sayılarında azalmaya sebep olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin bütün bu olumsuzluklara rağmen bölgesinde istikrarını koruduğunu belirten Ersoy, ülkenin turizmde güvenli bir destinasyon olma özelliğini sürdürdüğünü dile getirdi.

DÜŞÜK SEZONA MICE FORMÜLÜ

Turizmde sezonu yılın tamamına yaymak amacıyla Turizm Geliştirme Ajansı bünyesinde MICE (kongre ve toplantı) birimi kuracaklarını açıklayan Ersoy, Antalya’nın ev sahipliği yapacağı COP31 etkinliğinin ardından alanının devralınarak bu birimce yönetileceğini duyurdu.

FORMULA 1 TATİL PAKETLERİNE GİRECEK

Formula 1 yarışlarının yeniden Türkiye’ye kazandırıldığını anlatan Ersoy, Formula 1 organizasyonunun yalnızca yarış günleriyle sınırlı kalmayacağını, İstanbul’daki etkinliklerin ülke geneline yayılmasını hedeflediklerini vurguladı. Yarış organizasyonunu tatil paketleriyle birleştireceklerini ifade eden Ersoy, “Antalya’da, Bodrum’da tatiline başla, İstanbul’da yarışı tamamla” veya “İstanbul’da yarışa başla, Antalya’da tatile başla” anlayışıyla yeni tanıtım çalışmaları yapacaklarını söyledi.

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