Turizme can suyu olacak! Ara tatilde 1,5 milyon kişi yollara düşecek

Turizm sektörü, 16-20 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil döneminde hareketlilik bekliyor.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt içi seyahat talebinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, yurt dışı rezervasyonlarda ise yüzde 5 artış yaşandığına dikkat çekerek “1,5 milyon kişinin yurt içi ve yurt dışı turizm hareketlerine katılmasını öngörüyoruz. Bu hareketliliğin 50 milyar liralık ekonomik hacim oluşturmasını bekliyoruz” dedi.

Ara tatil döneminde yurt içinde termal turizm merkezlerinin öne çıktığını söyleyen Bağlıkaya, şöyle devam etti: “Afyonkarahisar, Denizli (Pamukkale), Sapanca ve Bolu, talep gören destinasyonlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Antalya ve Ege Bölgesi’ndeki, özellikle ısıtmalı havuzları ve ailelere yönelik etkinlik programları sunan oteller de tercih ediliyor. Kültür turlarında ise Kapadokya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz öne çıkıyor. Yurt dışında Avrupa destinasyonları ağırlığını korurken İtalya, İspanya-Endülüs, Paris, Londra ve Orta Avrupa şehir turları tercih edilen rotalar arasında bulunuyor. Vizesiz veya daha kolay ulaşılabilen destinasyonlarda Balkan ülkeleri, Belgrad, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bakü öne çıkıyor. Avrupa dışında Mısır, Kahire, Nil Nehri ve Şarm el Şeyh programlarıyla ilgi görmeye devam ediyor. Ayrıca Dubai ve Disneyland Paris gibi farklı tatil ve eğlence alternatifleri de ailelerin tercihleri arasında yer alıyor.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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