Kasım ara tatili 2026 tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle netleşti. Eylül ayında ders başı yapan milyonlarca öğrenci için birinci dönemin ilk tatil dönemi yaklaşıyor. Kasım ayının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihte kapanacağını ve ara tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor.

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Kasım ara tatili için geri sayım sürerken MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi yeniden gündemde. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan birinci dönem ara tatilinin ardından dersler kaldığı yerden devam edecek. Bakanlığın açıkladığı takvimde kasım tatilinin yanı sıra yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve okulların kapanacağı tarih de yer alıyor.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN, AYIN KAÇINDA?

2026 Kasım ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre öğrenciler hafta içi 5 gün derslere ara verecek. Tatil öncesindeki 14 ve 15 Kasım ile sonrasındaki 21 ve 22 Kasım hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler toplam 9 gün okula gitmeyecek. Birinci dönem ara tatilinin ardından dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Kasım ara tatili kaç gün, ayın kaçında? 2026 1. dönem ilk ara tatil tarihleri

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2026 2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü tamamlanacak.

SÖMESTR (15 TATİL) 2027 NE ZAMAN?

2027 yarıyıl tatili, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sona erecek. Birinci dönemin son ders günü 22 Ocak 2027 Cuma olacak. Okullar 25 Haziran 2027 Cuma günü kapanacak.

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