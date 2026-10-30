Kars ve Muş'ta kar yağdı. Sarıkamış Kayak Merkezi’nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi beyaza bürünürken, Muş’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından ekipler, köy yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi ile Muş'un yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti! Her yer beyaz örtüyle kaplandı

Sarıçam ormanları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Sarıkamış'ta, sonbaharın renkleri etkisini sürdürürken akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Kış turizminin gözde merkezine ilk kar düştü! Önce Kars, ardından Muş beyaza büründü

MUŞ'TA KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

Muş'ta ise kent merkezinde dün akşam etkili olan yağmur, 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisinde yerini kara bıraktı. Gece boyunca devam eden yağışın ardından bölge beyaza bürünürken kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Mevsimin ilk kar yağışı oraya düştü, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı

Kar yağışının ardından 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergâh olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda çalışma başlatıldı. Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolda kar temizleme çalışması yürüttü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala