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Yaşam

Mevsimin ilk kar yağışı oraya düştü, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı

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Erzincan'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin simgelerinden Munzur ve Esence dağlarının zirveleri beyaz örtüyle kaplanırken, mevsimin ilk karı kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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Sonbaharın gelişiyle ülke genelinde yağışlı ve serin hava hakim olurken, mevsimin ilk kar haberi de Erzincan'dan geldi.

Erzincan'da önceki akşam etkili olan sağanak bir süre sonra yüksek kesimlerde kara yağışına dönüştü.

Mevsimin ilk kar yağışı oraya düştü, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı
Başlık ResmiMevsimin ilk kar yağışı oraya düştü, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı

İKİ DAĞIN ZİRVELERİ KARLA KAPLANDI

Erzincan'ın güneyinde yer alan 3 bin 258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvelerine mevsimin ilk karı yağdı.

Mevsimin ilk kar yağışı oraya düştü, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı
Başlık ResmiMevsimin ilk kar yağışı oraya düştü, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı

Dağların Üzümlü ilçe merkezinden görülebilen karlı ve sisli zirveleri güzel görüntüler oluşturdu.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Erzincan
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