Mevsimin ilk kar yağışı oraya düştü, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı
Erzincan'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin simgelerinden Munzur ve Esence dağlarının zirveleri beyaz örtüyle kaplanırken, mevsimin ilk karı kartpostallık manzaralar oluşturdu.
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Sonbaharın gelişiyle ülke genelinde yağışlı ve serin hava hakim olurken, mevsimin ilk kar haberi de Erzincan'dan geldi.
Erzincan'da önceki akşam etkili olan sağanak bir süre sonra yüksek kesimlerde kara yağışına dönüştü.
İKİ DAĞIN ZİRVELERİ KARLA KAPLANDI
Erzincan'ın güneyinde yer alan 3 bin 258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvelerine mevsimin ilk karı yağdı.
Dağların Üzümlü ilçe merkezinden görülebilen karlı ve sisli zirveleri güzel görüntüler oluşturdu.
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