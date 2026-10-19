Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti! Her yer beyaz örtüyle kaplandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Bartın’ın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı etkili olurken, 1500 metre rakımlı Ardıç Yaylası’nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kaydet
|

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Uluyayla ile Kumluca beldesindeki Ardıç Yaylası ve Gezen Yaylası’nda yılın ilk kar yağışı görüldü. Ardıç Yaylası’nda özellikle Kurt Girişi olarak bilinen mevki, kar yağışının ardından beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 10 CM'Yİ GEÇTİ

Bartın’ın en yüksek yaylaları arasında yer alan, yaklaşık 1500 metre rakımlı Ardıç Yaylası’nda kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı gözlemlendi.

Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti! Her yer beyaz örtüyle kaplandı
Başlık ResmiKar kalınlığı 10 santimetreyi geçti! Her yer beyaz örtüyle kaplandı

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan yaylalara gelen vatandaşlar, araçlarıyla bölgeyi ziyaret ederek kar manzarasını fotoğraf ve videolarla görüntüledi.

Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti! Her yer beyaz örtüyle kaplandı
Başlık ResmiKar kalınlığı 10 santimetreyi geçti! Her yer beyaz örtüyle kaplandı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.