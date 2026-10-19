Bartın’ın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı etkili olurken, 1500 metre rakımlı Ardıç Yaylası’nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Uluyayla ile Kumluca beldesindeki Ardıç Yaylası ve Gezen Yaylası’nda yılın ilk kar yağışı görüldü. Ardıç Yaylası’nda özellikle Kurt Girişi olarak bilinen mevki, kar yağışının ardından beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 10 CM'Yİ GEÇTİ

Bartın’ın en yüksek yaylaları arasında yer alan, yaklaşık 1500 metre rakımlı Ardıç Yaylası’nda kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı gözlemlendi.

Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti! Her yer beyaz örtüyle kaplandı

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan yaylalara gelen vatandaşlar, araçlarıyla bölgeyi ziyaret ederek kar manzarasını fotoğraf ve videolarla görüntüledi.

Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti! Her yer beyaz örtüyle kaplandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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