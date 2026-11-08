Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor! Gri alan alarmı

Fon soruşturmasının ardından AK Parti'de siyasi hasarı gidermek için çalışmalar sürüyor. Parti kurmayları “gri alanda” bekleyen seçmenin yeniden kazanılması için hesap sürecinin gecikmemesi gerektiğini vurgularken, makamına bakılmaksızın sorumluların hesap vermesini ve vatandaşın bunu somut olarak görmesini istiyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

AK Parti yönetimi, fon soruşturmasından sonra ortaya çıkan siyasi hasarın giderilmesi için yol haritası hazırlıyor.

"BU İŞİN İÇİNDE KİM VARSA BİR AN ÖNCE AÇIKLANMALI"

Fon soruşturmasında AK Partili ve partiye yakın bazı isimlerin yer alması hem parti içinde hem de teşkilatlarda büyük rahatsızlık oluşturdu. Milletvekilleri bu rahatsızlıklarını bizzat parti yönetimine “Bu işin içinde kim varsa bir an önce açıklanmalı, yoksa hepimiz töhmet altında kalıyoruz.” sözleri ile iletti. AK Parti kulislerinde, ‘Duygusal bir kopuşa’ yol açmadan, hızlıca tedbir alınması gerektiği yönünde görüşler dile getiriliyor.

GİDEN YOK AMA...

Parti yönetimine sunulan anketlerde de fon krizinin başlamasından sonra AK Parti'nin 3-4 puanlık bir oy kaybının ortaya çıktığı belirtiliyor. Ancak AK Parti'den kopan bu oylar herhangi bir partiye gitmiyor. AK Parti kurmayları, bu seçmenlerin ‘gri alanda’ beklediğini, atılacak yeni adımlara göre partiye geri döneceklerini değerlendiriyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Fon soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Takasbank Genel Müdürü de var

"BU İŞİN SİYASİ AYAĞI VARSA HESAP SORULMALI"

AK Parti kaynakları “Seçmen henüz bizden kaçıp başka yere gitmiyor. Ama bize de oy vermek istemeyen bir kitle var. Hem ekonomik zorluklar hem de son yaşanan olaylar nedeniyle. Bir kararsızlar kitlesi veya sandığa gitmeyecek bir topluluk oluşuyor. Bu çok tehlikeli. Yerel seçimlerde sandığa gitmeyenlerin büyük bölümü AK Partili seçmenlerdi. Bu döngüyü kırmamız lazım. Vatandaş hesap sorulduğunu somut olarak görmek istiyor. Bürokrasi tarafında bunu başardık, kimseye eyvallahımızın olmaması lazım. Bu işin siyasi ayağı da varsa; bu da ortaya çıkarılmalı, hesap sorulmalı. Cumhurbaşkanı'nda bu kararlılık var.” değerlendirmesini yaptı.

GEÇ KALINMAMASI LAZIM

AK Parti yönetimi, fon krizinin yol açtığı siyasi hasarla ilgili atılacak adımlar kapsamında; özellikle vatandaşla birebir temas kurulacağını, kim olursa olsun, fon dolandırıcılığının içinde yer alan herkesin makamına bakılmadan hesap sorulacağının anlatılacağını kaydetti. AK Parti kurmaylarına göre, vatandaş ‘Kimsenin yanına kâr kalmadığını’ bizzat görecek, ancak bu konuda geç kalınmaması gerekiyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala