Fon soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Takasbank Genel Müdürü de var

Fon soruşturmasında daha önce serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı. İki ismin yanı sıra Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik ile BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen'in gözaltına alındığı öğrenildi.

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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı. İki isim, gözaltı işlemleri sonrası savcılığa ifade verecek.

BDDK BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik ve BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

2 İSİM SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kemal Akkaya, 23 Eylül 2026 tarihinde savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Yunus Arıncı ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir kararı alınmıştı.

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4 İSİM TUTUKLANDI

Ayrıca bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı ⁠Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş 'ın rüşvet suçundan, Tera Holding İdari İşler Direktörü ⁠Ümit Sincanlı'nın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanmasına karar vermişti.