İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Enver Usca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı da bulunuyor. Gözaltına alınan diğer 2 şüpheliden biri adli kontrolle, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski SPK yöneticileri, BDDK yetkilisi ve özel sektör temsilcisinin bulunduğu 6 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Fon soruşturmasında 4 tutuklama daha! Eski SPK Başkan Vekili ve BDDK Daire Başkanı da listede

üFON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 şüphelinin isimleri ve görevleri şöyle:

Enver Usca: Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili.

Mustafa Alper Taş: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı.

Ercan Urkan: Eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı.

Ümit Sincanlı: Tera Holding İdari İşler Direktörü.

ESKİ SPK BAŞKAN VEKİLİ ENVER USCA DA TUTUKLANDI

Tutuklanan isimlerden Enver Usca, Sermaye Piyasası Kurulunda uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu.

1999 yılında SPK'da göreve başlayan Usca, kurum bünyesinde Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

31 Ekim 2022'de SPK Başkan Vekilliğine atanan Usca'nın görev süresi 2026 yılında sona erdi.

Fon soruşturmasında 4 tutuklama daha! Eski SPK Başkan Vekili ve BDDK Daire Başkanı da listede

BDDK DAİRE BAŞKANI DA TUTUKLANANLAR ARASINDA

Soruşturmada tutuklanan bir diğer isim olan Mustafa Alper Taş'ın BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı olarak görev yaptığı bildirildi.

Tutuklanan eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan ise sermaye piyasalarındaki işlemlerin gözetimi ve denetimiyle ilgili birimin yöneticiliğini yapmıştı.

Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 2 şüpheli hakkında ise farklı kararlar verildi.

Eski SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşad Sait Babuçcu hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Böylece son operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi serbest kaldı.

SORUŞTURMA SPK VE BDDK YÖNETİCİLERİNE UZANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Kasım'da 6 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sermaye piyasalarındaki işlemlerin incelendiği soruşturma, fon ve portföy yönetim şirketlerinin ardından düzenleyici ve denetleyici kuruluşlarda görev yapmış isimleri de kapsayacak şekilde genişlemişti.

Son tutuklama kararlarıyla birlikte soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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