Efkan Ala: Kuruluş felsefemizi ihlal eden AK Parti'ye ihanet ediyordur

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 3 Y ile mücadelenin AK Parti'nin kuruluş felsefesi olduğuna dikkat çekerek "Kim bunu ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur" dedi. Ala "Kim bu çalışmayı ortaya koymuyorsa AK Parti felsefesini bilmiyor demektir. Kuruluş felsefemiz ve milletimizin bizden beklentisi budur" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Genişletilmiş 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı düzenledi.

Partinin genel merkezindeki toplantıda konuşan Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti’nin iktidara geldiğinde Dünya Bankası’nın uluslararası verilerine göre nüfusun yüzde 30,4’ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığını hatırlattı.

Aka, "Dünya Bankası daha sonra hesaplama yöntemlerini değiştirdi. Bugün tabii ki yine sorunlar var. Gelir dağılımını daha da iyileştirmemiz lazım. Burada hiç tereddüt yok. Kişi başına gelir de 3 bin 500 dolardı, bugün 18 bin 500 dolar. Gayrisafi milli hasıla 238 milyar dolardı, bugün 1,6 trilyon dolar. Yapacağımız çok iş var" dedi.

Efkan Ala: Kuruluş felsefemize ihlal eden AK Partiye ihanet ediyordur

"BU ÇALIŞMAYI ORTAYA KOYMAYAN PARTİ FELSEFESİNİ BİLMİYOR DEMEKTİR"

Ala, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadelenin partinin kuruluş felsefesi olduğunu dile getirdi.

Ala "AK Parti’nin kuruluş deklarasyonuna bakın, bu üçünü göreceksiniz. Kim bunu ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur. Kim bu çalışmayı ortaya koymuyorsa AK Parti felsefesini bilmiyor demektir. Onun için hep birlikte bunları ortaya koyacağız, çünkü kuruluş felsefemiz bu ve milletimizin bizden beklentisi budur" diye konuştu.

Efkan Ala: Kuruluş felsefemize ihlal eden AK Partiye ihanet ediyordur

Program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu katıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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