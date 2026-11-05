Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Efkan Ala: Kuruluş felsefemizi ihlal eden AK Parti'ye ihanet ediyordur

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Efkan Ala: Kuruluş felsefemizi ihlal eden AK Parti'ye ihanet ediyordur
Başlık ResmiEfkan Ala: Kuruluş felsefemize ihlal eden AK Partiye ihanet ediyordur

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 3 Y ile mücadelenin AK Parti'nin kuruluş felsefesi olduğuna dikkat çekerek "Kim bunu ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur" dedi. Ala "Kim bu çalışmayı ortaya koymuyorsa AK Parti felsefesini bilmiyor demektir. Kuruluş felsefemiz ve milletimizin bizden beklentisi budur" ifadelerini kullandı.

Kaydet
|

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Genişletilmiş 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı düzenledi.

Partinin genel merkezindeki toplantıda konuşan Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti’nin iktidara geldiğinde Dünya Bankası’nın uluslararası verilerine göre nüfusun yüzde 30,4’ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığını hatırlattı.

Aka, "Dünya Bankası daha sonra hesaplama yöntemlerini değiştirdi. Bugün tabii ki yine sorunlar var. Gelir dağılımını daha da iyileştirmemiz lazım. Burada hiç tereddüt yok. Kişi başına gelir de 3 bin 500 dolardı, bugün 18 bin 500 dolar. Gayrisafi milli hasıla 238 milyar dolardı, bugün 1,6 trilyon dolar. Yapacağımız çok iş var" dedi.

Efkan Ala: Kuruluş felsefemize ihlal eden AK Partiye ihanet ediyordur
Başlık ResmiEfkan Ala: Kuruluş felsefemize ihlal eden AK Partiye ihanet ediyordur

"BU ÇALIŞMAYI ORTAYA KOYMAYAN PARTİ FELSEFESİNİ BİLMİYOR DEMEKTİR"

Ala, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadelenin partinin kuruluş felsefesi olduğunu dile getirdi.

Ala "AK Parti’nin kuruluş deklarasyonuna bakın, bu üçünü göreceksiniz. Kim bunu ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur. Kim bu çalışmayı ortaya koymuyorsa AK Parti felsefesini bilmiyor demektir. Onun için hep birlikte bunları ortaya koyacağız, çünkü kuruluş felsefemiz bu ve milletimizin bizden beklentisi budur" diye konuştu.

Efkan Ala: Kuruluş felsefemize ihlal eden AK Partiye ihanet ediyordur
Başlık ResmiEfkan Ala: Kuruluş felsefemize ihlal eden AK Partiye ihanet ediyordur

Program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu katıldı.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.