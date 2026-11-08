Çinli TCL’den dev yatırım! Tuzla’da klima üretimi için düğmeye bastı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde klima üretimi için çalışmaların sürdüğünü belirten Ouno Grup Genel Müdürü Arda Oktay, “Hedefimiz yılda 300 bin adet split klima üretmek. Bu üretimin 200 bin adedini Avrupa’ya ihraç etmeyi, 100 bin adedini ise iç pazara sunmayı planlıyoruz” dedi.

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Akıllı telefon ve televizyon üretimiyle başladığı yerli üretim hamlesini farklı sektörlere taşıyan Ouno Grup, şimdi de klima pazarına giriyor. Çinli teknoloji devi TCL iş birliğiyle Tuzla’da 14 bin metrekarelik tesiste klima üretmeyi planlayan şirket, üretimin büyük bölümünü Avrupa pazarına ihraç edecek. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan 14 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni tesiste klima üretimi için hazırlıkların sürdüğünü belirten Ouno Grup Genel Müdürü Arda Oktay, “Hedefimiz yılda 300 bin adet split klima üretmek. Bu üretimin 200 bin adedini Avrupa’ya ihraç etmeyi, 100 bin adedini ise iç pazarda sunmayı planlıyoruz. Üretimin 2027’nin ikinci veya üçüncü çeyreğinde başlamasını öngörüyoruz” dedi.

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TV ÜRETİMİNE BAŞLIYOR

Klimanın yanı sıra teknoloji tarafındaki üretimin de hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Oktay, akıllı telefon ve televizyon alanındaki iş birliklerine dikkati çekti. TCL’nin K75G model cep telefonu ile Infinix markasının Hot 40 Pro 5G ve Smart 8 modellerinin Ouno tesislerinde üretildiğini dile getiren Oktay şunları kaydetti: “Infinix’in hem distribütörü hem de üretim iş ortağıyız. Belli bir seviyenin altındaki fiyat grubuna giren ürünleri direkt burada yerli olarak üretiyoruz. Ayrıca Infinix televizyonlar da gelmeye başlıyor. Tesisimizdeki hatların kurulumu tamamlandıktan sonra televizyon tarafında da deneme üretimlerimiz ve ihracat adımlarımız başlayacak.”

VERİ MERKEZİ KURACAK

Ouno Grup’un bir diğer vizyon projesinin ise veri merkezi yatırımı olduğunu ifade eden Arda Oktay, fizibilite çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Lokasyon seçiminde lojistik ve veri bağlantı hatlarına yakınlığın kritik olduğunu vurgulayan Oktay, “Data center projemizde kapasite ve ekipman araştırmaları devam ediyor. İstanbul içerisinde hub noktalarına en uygun yeri belirleyip yatırımımızı öz kaynaklarımızla gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

EN ÇOK ALTIN PREMİUM SES SİSTEMLERİNDE

Ouno Grup, üretimin yanı sıra geri dönüşüm ile döngüsel ekonomiye de katkı veriyor. Şirketin Tuzla’da yer alan Elektronik Atık Geri Dönüşüm Tesisi’nde aylık 250 ton e-Atık işleniyor. Tesise gelen atıkların yüzde 70-75’ini bilgisayar, tablet, cep telefonu ve aksesuarlar oluştururken, gelen ürünlerin yüzde 80-90’ı faydalı hammadde olarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Ayrıştırma süreçlerinde elde edilen kıymetli maden oranlarına ilişkin bilgi veren Arda Oktay, elde edilen metal yığınının yüzde 99,5’inin bakır olduğunu, kalan yüzde 0,5’lik kısımda ise altın, gümüş, paladyum ve alüminyum bulunduğunu kaydetti. Özellikle üst segment hi-fi ses sistemleri ve akıllı telefonların anakartlarında iletkenlik sağlamak amacıyla kullanılan altın materyalinin, 100 kilogramlık ayrıştırılmış metal içerisinden yaklaşık 50-60 gram seviyelerinde elde edilebildiği belirtildi.

İTHAL ÜRÜNLERİN %20’SİNE DÖNÜŞÜM MECBURİYETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yönetmeliği yayımlanan ve genelgesinin 2027’nin ilk çeyreğinde çıkması beklenen yeni düzenleme, elektronik ürün ithal eden veya üreten tüm firmalara geri dönüşüm zorunluluğu getiriyor. Düzenlemeye göre şirketler, pazara sundukları ürün tonajının belirli bir oranını lisanslı tesislerde bertaraf ettirmek ve bunu Bakanlık sistemine işlemekle yükümlü olacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ouno Grup Genel Müdürü Arda Oktay, şu bilgileri verdi: Bakanlık firmalara ürettikleri veya ithal ettikleri elektronik ürünün cinsine göre bertaraf zorunluluğu getirecek. Örneğin yılda 100 ton ürün getiren bir firma, 20 tonunu lisanslı tesislerde bertaraf ettirip sisteme girmek zorunda kalacak. Aksi takdirde üretim ve ithalat hakkını sürdüremeyecek. Bizim tesisimiz Bakanlık lisanslı bir geri kazanım alanı. Firmalar ürünleri bize getirecek, biz bertaraf işlemini yapıp Bakanlık sistemine gireceğiz. Önümüzdeki dönemde bu zorunlulukla birlikte kapasite kullanım oranımız hızla artacak. İhtiyaca göre yurt dışına hammadde gönderimi veya bünyemizde yeni kimyasal ayrıştırma tesislerinin kurulumunu da gündeme alacağız.

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