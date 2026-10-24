Arçelik, Manisa’da yaklaşık 200 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği yeni çamaşır makinesi fabrikasını açtı. Yıllık 4 milyon adet üretim kapasitesine sahip tesiste üretilen makinelerin yüzde 44’ü 106 ülkeye ihraç ediliyor.

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Ev teknolojilerinin küresel ligindeki Türk temsilcisi Arçelik, Koç Topluluğu’nun 100’üncü yılında sanayi altyapısına yeni bir halka daha ekledi. Şirketin 2021 yılında Whirlpool’dan devraldığı Manisa’daki üretim kampüsünde yaklaşık 200 milyon avro yatırımla hayata geçirdiği yeni Çamaşır Makinesi İşletmesi törenle hizmete açıldı. 92 bin metrekarelik alana kurulu işletme, Arçelik’in 13 ülkede 38 tesise yayılan küresel üretim deneyimini ileri teknolojilerle buluşturuyor. Açılış töreninde konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen, Arçelik’in son beş yılda Türkiye’deki üretim altyapısına yaklaşık 458 milyon avro yatırım yaptığını belirtti. Şen, teknolojiye ve insana yatırım yaparak ülkenin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. Arçelik CEO’su Can Dinçer ise Türkiye’nin mühendislik birikimini küresel üretim deneyimiyle buluşturduklarını söyledi. Türkiye’nin ilk yerli çamaşır makinesini 1959’da ürettiklerini hatırlatan Dinçer, o dönemde günde 15 makine üretilirken bugün Manisa’da her 6 saniyede bir çamaşır makinesinin üretim bandından çıktığını kaydetti.

Manisa’ya 200 milyon avroluk yatırım! Bu fabrika yıllık 4 milyon adet üretimle Avrupa birincisi

106 ÜLKEYE İHRACAT

Yıllık yaklaşık 4 milyon çamaşır makinesi üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyüğü olan fabrika, Arçelik’in Avrupa’daki üretim gücünü artırıyor. Tesiste üretilen makinelerin yüzde 44’ü 106 ülkeye ihraç ediliyor. Manisa’daki çamaşır makinesi ve buzdolabı işletmelerinde yaklaşık 1.800 kişi istihdam edilirken, üretim ekosisteminde 134 doğrudan ve 83 dolaylı tedarikçi bulunuyor.

ÜRETİMDE YÜKSEK OTOMASYON

Fabrikada genel otomasyon oranı yüzde 75’e ulaşırken, 44 bin 700 metrekarelik üretim alanı tamamen otomatik sistemlerle çalışıyor. Yapay zekâ destekli uygulamalar, raylı taşıma sistemleri, otonom araçlar ve robotik teknolojiler üretim süreçlerinde kullanılıyor. Bu altyapı, üretim verimliliğini ve operasyonel esnekliği artırmayı hedefliyor.

Manisa’ya 200 milyon avroluk yatırım! Bu fabrika yıllık 4 milyon adet üretimle Avrupa birincisi

ENERJİ VE SU TASARRUFU

Sürdürülebilirlik yatırımlarıyla da öne çıkan tesiste, 10,2 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali bulunuyor. Santral, fabrikanın yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 46’sına karşılık gelen miktarda elektrik üretiyor. Doğrudan sera gazı emisyonları 2025’te 2023’e kıyasla yüzde 95 azaltıldı. EDGE Advanced sertifikasına sahip tesis, referans binaya kıyasla yüzde 73 enerji ve yüzde 23 su tasarrufu sağlarken, yapı malzemelerinin gömülü karbon etkisini de yüzde 20 azaltıyor.

PAZARA ÖZEL TEKNOLOJİLER

Manisa’daki Ar-Ge çalışmaları, farklı pazarlardaki tüketici ihtiyaçlarına uygun ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyor. Bu kapsamda geliştirilen SuperWash teknolojisi, tam dolu bir çamaşır makinesinin 40 derecede 40 dakikada yıkanmasını sağlıyor. Şirket, ürün geliştirme süreçlerinde enerji ve su verimliliğini artıran çözümlere ağırlık veriyor.

Manisa’ya 200 milyon avroluk yatırım! Bu fabrika yıllık 4 milyon adet üretimle Avrupa birincisi

TAKSİT SAYISI ARTSIN, PİYASA CANLANSIN

Arçelik CEO’su Can Dinçer, piyasada durgunluk yaşandığını ve pandemi sonrasında satışlarda görülen artış döneminin geride kaldığını belirterek tüketicilere ödeme kolaylığı sağlanması çağrısında bulundu. Kredi kartıyla alışverişte taksit imkânlarının genişletilmesini isteyen Dinçer “Tüketicinin ödeme kolaylığına, daha uzun vadeli ödemeye ihtiyacı var. Kredi kartlarında 9 ve 12 taksit imkânı tüketici için çok faydalı olur. Bu adım piyasayı ciddi anlamda canlandıracaktır” dedi.

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