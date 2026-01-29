Arçelik araştırması: Türkiye'de 10 tüketiciden 8'i akıllı cihazlar istiyor
Arçelik’in Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması, enerji maliyetlerinin dünya genelinde tüketicilerin en büyük çevresel kaygısı haline geldiğini ortaya koydu
Arçelik'in araştırması, küresel ve Türkiye'deki tüketicilerin enerji verimliliğine odaklandığını, akıllı teknolojileri otomatik enerji optimizasyonu olarak tanımladığını ve bu tür cihazlara yüksek talep gösterdiğini ortaya koydu.
- Dünya genelinde akıllı ve enerji verimli teknolojilere talep artıyor.
- Enerji maliyetleri, 12 ülkenin 8'inde tüketiciler için en büyük çevresel endişe.
- Türkiye'de tüketicilerin %40'ından fazlası enerji verimliliğine daha fazla odaklanırken, %60'ı enerji tasarrufu modlarını kullanıyor.
- Tüketiciler "akıllı" kavramını, enerji ve su tüketimini otomatik optimize eden çözümlerle tanımlıyor.
- Türkiye'deki tüketicilerin %80'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar talep ediyor.
Arçelik, global ölçekte gerçekleştirdiği Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı.
Araştırmaya göre; dünya genelinde akıllı ve enerji verimli teknolojilere olan talep artarken, 12 ülkenin 8’inde enerji maliyetleri tüketiciler için günlük hayatı en fazla etkileyen çevresel endişe olarak öne çıkıyor.
Türkiye’de tüketicilerin %40’ından fazlası son 12 ayda enerji verimliliğine önceki dönemlere kıyasla daha fazla odaklandığını belirtirken, her 10 tüketiciden 6’sı beyaz eşyalarındaki enerji tasarrufu modlarını aktif olarak kullandığını ifade ediyor.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Tüketicilerin %70’inden fazlasının ‘akıllı’ kavramını; karmaşık dijital özelliklerden ziyade enerji ve su tüketimini otomatik optimize eden çözümlerle tanımladığını gördük. Türkiye’de tüketicilerin %80’i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar talep ediyor