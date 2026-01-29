Arçelik’in Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması, enerji maliyetlerinin dünya genelinde tüketicilerin en büyük çevresel kaygısı haline geldiğini ortaya koydu

Arçelik, global ölçekte gerçekleştirdiği Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmaya göre; dünya genelinde akıllı ve enerji verimli teknolojilere olan talep artarken, 12 ülkenin 8’inde enerji maliyetleri tüketiciler için günlük hayatı en fazla etkileyen çevresel endişe olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de tüketicilerin %40’ından fazlası son 12 ayda enerji verimliliğine önceki dönemlere kıyasla daha fazla odaklandığını belirtirken, her 10 tüketiciden 6’sı beyaz eşyalarındaki enerji tasarrufu modlarını aktif olarak kullandığını ifade ediyor.

Hakan Bulgurlu

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Tüketicilerin %70’inden fazlasının ‘akıllı’ kavramını; karmaşık dijital özelliklerden ziyade enerji ve su tüketimini otomatik optimize eden çözümlerle tanımladığını gördük. Türkiye’de tüketicilerin %80’i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar talep ediyor

