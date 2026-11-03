Turgay Ömür’ü Ordulular çok seviyor… Kurduğu kedi kumu fabrikası ile Fatsa ve Ünye arasını dünyanın kedi kumu üretim merkezi hâline getirdi.

Fındığa bağlı ekonomiye önemli bir alternatif oldu kedi kumu fabrikaları… Dahası Türkiye kedi kumunu keşfetti ve dünya ihracatında üçüncü sıraya çıktı.

Bir adım daha ilerletelim. Turgay Ömür pet yani evcil hayvan ekonomisi ile ilgili sektörün gelişmesine de önderlik yaptı.

Daha düne kadar bu alanda adımız bile geçmezken dünyanın önemli pet fuarlarında boy göstermeye, İstanbul’da en iyi fuarlardan birini yapmaya başladık.

Yani kedi kumu deyip geçmeyin… Kedi kumu şimdi Nevşehir’de…

Nevşehir’deki yeni fabrika açılışına herkes ilgi gösterdi

Evet, Turgay Ömür çok farklı bir ortaklık yapısı oluşturarak, Nevşehir’de Türkiye’nin önemli kedi kumu fabrikalarından birini kurdu.

Yörenin önemli iş insanlarından Süleyman Özpamuk ile kurduğu ortaklık; iş insanları örgütleri ve ortaklık üzerine yazı yazan bilim insanları tarafından mutlaka incelenmeli.

Bu öyle bir ortaklık ki iki aile şirketi… Ahilik anlayışına uygun tam bir Nevşehir modeli…

Fabrikanın açılışı yapıldı geçtiğimiz hafta… Önemli mesajlar verildi. Mesajların en önemlisi ve en duygusalını fabrikanın dışa açık yüzü olan Ayşegül Özpamuk getirdi.

Önceki Nevşehir Valisi ve şimdinin Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan hem duygusal hem de anlamlı bir mesaj iletmişti.

Nevşehir’in önde gelen iş insanlarının katıldığı açılış, bölgede yeni yatırımlara cesaret verecek özellikler taşıyor.

Farklı bir ortaklık kurduk

Kedi kumu ve yeni yatırımla ilgili şirketin CEO’su Turgay Ömür ile sohbet etme şansımız da oldu… Şu sözleri çok anlamlıydı:

-Yaklaşık 8 yıl önce Mustafa Özpamuk, Özpamuk ailesinin babası olarak bize Trabzon'da bir ziyarette bulundu ve buradaki maden ruhsatının satışını yapmak istediğini söyledi. Pazarlık sohbete dönüştü. Biz çocuklarla yaptığımız işleri anlattık. O da çocuklarından bahsetti. Onun çocukları da mühendis. Hem de madenle ilgili alanlardalar. Dedim ki bir ortaklık yapalım. Sen benden para alma, lisansı koy, biz de yatırımı koyalım ve böyle bir ortaklık yapalım. Farklı ortaklık bu fabrikanın açılışını sağladı. Aslında pandemi olmasaydı çok daha önce bu yatırımı tamamlamış olacaktık ama pandemi nedeniyle 3 yıl önce buradaki çalışmalarımıza başladık...

Kuruluş sürecini böyle anlatan Turgay Ömür sonra sözü markalaşmaya getirdi:

-Dedik ki “Bizim niye bir markamız yok?” sonra çalışmaya başladık. Türkiye’de bir Ankara kedisi, bir de Van kedisi var. Bu yüzden bizim amiral gemimizi kum markamız VanCat oluşturuyor. Van kedisinin İngilizcesi çok işimize yaradı. Bu arada Nevşehir’de de NeuCat markası ile üretim yapacağız. İhracat için uluslararası fuarlara katıldık. 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaptığımız ihracat geçen sene itibarıyla 50 milyon doları geçti.

Fatih Ömür

Ar-Ge bizim için çok önemli

Şirketin Genel Müdürü Fatih Ömür sürekli yenilik peşinde koşan bir isim… Sondaj alanında yaptıkları yenilikleri anlatıyor. Sonrasında farklı alanlara yatırımdan söz ediyor. En önemlisi A-Ge biriminin bu alandaki en iyilerden oluştuğunu ifade ediyor. Hatta dünyadaki ilk beş Ar-Ge merkezinden biri olduğunu söylüyor.

Beklentileri de söylediler

Hem Süleyman Özpamuk ile hem de Turgay Ömür ile sohbet ederken sıkıntıları da öğrenmek istedik.

Süleyman Özpamuk hemen doğalgaz bağlanmasını istedi. Açılışa katılan Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve önceki dönem Milletvekili Yücel Menekşe hemen not aldılar.

Turgay Ömür ise ihracatçı birliklerinin bir an önce sektörü kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu alanda komik denebilecek bir durum söz konusu. Kısa sürede bu konunun çözülmesi gerekiyor. 1 milyar dolar ihracata yaklaşan pet sektörünün ihracatçı birliklerinde dikkate alınması gerekiyor.

Üretim ve başarının izinde 6 yıl

Ve İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi yayını Türkiye’de İş Dünyası dergisi, altı yıllık yayın yolculuğunda iş dünyasının gündemini takip eden bir yayın olmanın ötesine geçti. Türkiye’nin üretim, yatırım ve ihracat hikâyelerini sayfalarına taşıyan dergi, aynı zamanda ekonominin farklı alanlarında yaşanan gelişmelere dikkat çekti ve iş dünyasının önemli buluşmalarına öncülük etti.

Ekonomiye Yön Verenler Projesi kapsamında hayata geçirilen açılışın ardından bugün de derginin altıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.

İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören’in desteğiyle hayata geçirilen Türkiye’de İş Dünyası, altı yılda Türkiye’nin önde gelen ekonomi yayınları arasındaki yerini aldı. Bu başarıda güvenilir yayıncılık anlayışının, titiz editoryal çalışmanın ve iş dünyasıyla kurulan güçlü iletişimin önemli payı söz konusu.

Nevşehir’deki yeni fabrika açılışına herkes ilgi gösterdi

Ekonomi yayıncılığının yalnızca rakamları ve gelişmeleri aktarmaktan ibaret olmadığını ortaya koyan dergi, iş dünyasının gündemini farklı yönleriyle ele aldı. Sanayicilerin üretim heyecanından girişimcilerin yeni fikirlerine, ihracatçıların küresel pazarlardaki mücadelesinden şirketlerin dönüşüm arayışlarına kadar pek çok konuya sayfalarında yer verdi...

Altı yıllık süreçte ortaya çıkan birikim, derginin yayıncılık yolculuğunun en önemli göstergelerinden biri oldu. Binlerce sayfaya, milyonlarca kelimeye ve çok sayıda buluşmaya sığan bu yolculukta Türkiye ekonomisinin değişimine tanıklık edildi. İş dünyasının temsilcileri dinlendi, başarı hikâyeleri kayıt altına alındı, sektörlerin sorunları ve gelecek beklentileri gündeme taşındı...

Türkiye’de İş Dünyası, geride bıraktığı altı yılda yalnızca bugünün ekonomik gelişmelerini anlatmakla yetinmedi. Türkiye’nin yarınlarına yön verecek yatırımları, üretim hedeflerini ve değişen rekabet şartlarını da gündemine aldı. Çünkü ekonomi yayıncılığında asıl mesele, yaşananları aktarmanın yanında geleceğe dair doğru soruları sorabilmek.

Bugün altıncı yaşını kutlayan dergimiz, bir yandan geride bıraktığı birikimin gururunu yaşarken diğer yandan yeni başarı hikâyelerine tanıklık etmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin üretim, yatırım ve ihracat yolculuğunu takip etmeye, iş dünyasının sesini duyurmaya ve ekonomik gündeme katkı sunmaya devam edecek.

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