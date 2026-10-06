Yeni nesil DPT istedi endişelerini dile getirdi

Oda ve borsa seçimlerini siz okurlarımız için yakından takip etme gayretindeyiz. Türkiye ekonomisinin en önemli kuruluşlarını bünyesinde toplayan İstanbul Sanayi Odası (İSO) seçimlerde en dikkatle takip edilen kuruluşların başında geliyor.

İki başkan adayı var. Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının üye olduğu meslek komitelerinin çoğunda iki liste çıkıyor. Bazılarında üç liste olduğu söylendi ama biz ihtimal vermedik.

Kıyasıya yarışın yaşandığı İSO’da başkan adaylarından Adnan Dalgakıran daha önce ziyaretimize gelmişti. Görüşlerini sizlere yansıtmıştık.

Önceki yazıda da Adnan Dalgakıran’ın seçildiği takdirde yönetiminde yer alacak isimleri aktarmıştık.

Ender Yılmaz

Geçen hafta ziyaretçimiz diğer başkan adayı ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz oldu. İSO yönetim kurulu üyesi Kemal Akar, Hüseyin Çetin ve meclis üyesi Cengiz Kaya ile başkanlık divanından Koray Yavuz birlikte gelmişlerdi.

Sohbette üretimin önceliklerini ve İstanbul sanayisinin geleceğini daha fazla ve daha gür sesle anlatmak için yönetime talip oldukları sonucunu çıkardık.

Ender Yılmaz satır arasında çok önemli bir noktanın da altını çizdi:

-Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile konuştum. Artık bu Orta Vadeli Program değil, KVP olmalı. Her sene değiştirilen şey kısa vadeli program oluyor. Hatta tam tersine yapılacaksa altı ayda bir değiştirilsin. Ekonomi de değişiyor. Savaş, geri dönüşüm, her şey çok hızlı değişiyor. Bu durumda Yeni Nesil Devlet Planlama Teşkilatı'na ihtiyaç var.

Sonra endişelerini paylaştı ve şunları söyledi:

-Sanayisizleşme tehlikesine giden bir yoldayız, endişe içerisindeyiz. Pazarı kaybedersek bu bizi bir daha geri dönülmez yola itebilir. Pazarı kaybetmenin ötesinde fabrikaları kapatırsak bir daha açmayız, açamayız.

Odalarda seçimler başladı, kim başkan oldu?

Seçimlerin şimdilik en sakin kenti Gaziantep oldu. Seçimler birkaç komite dışında birlik içinde geçti.

Adnan Ünverdi yeniden aday olması konusunda büyük baskı gördü. Üyeler de Adnan Ünverdi’yi yeniden Gaziantep Sanayi Odası başkanlığına layık gördüler. Adnan Ünverdi’nin yeniden başkan olması için Abdulkadir Konukoğlu’nun devreye girdiği söyleniyor.

Tuncay Yıldırım Gaziantep Ticaret Odası Başkanlığı’na devam edecek. Karşısına rakip olarak çıkacağı söylenen Tayfun Aygın, kendi meslek grubundan seçilemedi.

Gaziantep Ticaret Borsası’nda komitelerde büyük üstünlük sağlayan Mehmet Akıncı da başkanlık yoluna devam edecek.

Gaziantep’teki gelişmeyi kentin önemli iş insanlarından TİM Yönetim Kurulu Üyesi Celal Kadooğlu şu sözlerle değerlendirdi:

-Yapılan seçimlerde tüm sektörler ortak akılla hareket etti. Kentin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin artması doğrultusunda adım attı.

Gaziantep’te durum böyleyken ekonominin iki önemli kentinde çok çekişmeli seçimler yaşandı.

Adana’da daha önce ifade ettiğimiz gibi Sanayi Odası’nda Zeki Kıvanç ve Ticaret Borsası’nda Şahin Bilgiç tek aday olarak girdikleri seçimleri rakipsiz olarak kazandılar.

Ama Adana Ticaret Borsası’nda seçimler üç adayla yapıldı ve çok çekişmeli geçti.

Şimdi gözler Cengiz Yılmaz, Mehmet Şahbaz ve Yücel Bayram arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. Kim daha iyi ittifak yaparsa başkanlık koltuğuna o oturacak.

Bir başka çekişmeli seçim de Bursa’da yaşandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda İbrahim Burkay’ın karşısına Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı çıkmıştı.

Komite seçimlerinde iki aday birbirine yakın meclis üyesi kazandı. Şimdi başkanlık için ittifaklar devreye girecek. Bakalım bu konuda kim başarılı olacak ve başkanlık koltuğuna oturacak...

Seçimlerin biraz da olsa çekişmeli geçtiği illerden biri de Konya oldu. Ancak Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ün ekibi komitelerde üstünlük sağladı. Öztürk, seçim sonrası yaptığı değerlendirmede sonuçlardan dolayı üyelerine teşekkür etti.

Seçimler kıran kırana olurken bazı kentlerden de rahatlatan haberler geliyor. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin ardından başkan adayı Şaban Çelik, seçimi kazanan Ahmet Sarı ve ekibini sarılarak tebrik ederek farklı bir duruş sergiledi.

Bodrum Ticaret Odası'nda başkanlık seçimi sonuçlandı. Mavi grubun adayı Erdem Ağan, rakibi İbrahim Akkaya'yı büyük oy farkıyla geride bırakarak BODTO'nun yeni başkanı oldu.

İş dünyasının tecrübeli isimlerinden Ayhan Zeytinoğlu da Kocaeli Sanayi Odası seçimlerini rahat kazandı. Kocaeli’de en önemli komitelerden birinin başkanlığına Ebru Ata Tuncer seçilerek odada yeni bir dönemin başlamasını sağladı.

İzmir Ticaret Odası'nın seçimleri büyük coşku ve katılımla gerçekleşti. 84 meslek grubunda 202 meclis üyesi ile 488 meslek komitesinin belirlendiği seçimlerde 20 grupta çift liste yarıştı. Ancak Başkan Mahmut Özgener, seçime tek aday olarak girecek.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası yeni dönem yönetimlerini belirlemek üzere sandık başına gitti. 17 meslek komitesi için yapılan seçimlere katılım yüksek oldu. Seçimde iki liste yarıştı. Mevcut Başkan Hasan Çakırmelikoğlu rakibi Ergin Kılıçaslan’ı geride bıraktı ve seçimi açık ara farkla kazandı.

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu

Çalışan kazanıyor

Bu arada bazı odalarda üyeler için iyi çalışanların seçimi kazandığına da tanıklık ettik. Mesela Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu bu isimlerden biri olarak kayıtlara geçti. Deprem sonrası üyelerinin hakkını korumak için var gücüyle çalışan Sadıkoğlu, oy kullanma hakkına sahip 7217 üyeden 5412’sinin desteğini almayı başardı. Seçimlere katılım da yüzde 75’i geçti. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu seçim sonrası yaptığı açıklamada herkesin Malatya için çalıştığını ve çalışacağını söyledi.

Ticaret Odası’nı çok önemsiyorum

İstanbul’da Deniz Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Odası’nda da seçimler çekişmeli geçiyor.

Deniz Ticaret Odası’nda iki başkan adayı kıyasıya yarışıyor. İstanbul Ticaret Odası’nda ise başkanlık için Şekib Avdagiç’in şimdilik güçlü bir rakibi yok. Ancak komitelerde yarış ses getiriyor. Bu yüzden İstanbul’da iş dünyasının katıldığı hangi etkinliğe gitseniz seçim konuşuluyor.

Anadolu yakasındaki müteahhitleri bünyesinde toplayan AYİDER’in geleneksel toplantısında da öyle oldu.

Toplantıya İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç katıldı, şu sözleri ile alkış aldı:

-Biz AYİDER’i sadece kumu ve çimentoyu bir araya katan bir kurum olarak görmüyoruz; bu kumu ve çimentoyu Anadolu’nun ve İstanbul’un ruhuyla bir araya getiren bir müteahhitler derneği olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizim İstanbul Ticaret Odası nezdinde de ayrı ve kıymetli bir yeri var.

Hakan Şişik

Sonra başkan Hakan Şişik’in şu sözleri geceye damgasını vurdu:

-Ticaret Odası'nı çok önemsiyorum; çünkü içinden geçtiğimiz dönem dayanışma dönemi. Kurumlar birbirleriyle daha çok bir arada olacaklar. Dernekler, vakıflar, siyasetin dışında kalan tüm kurum ve kuruluşlar sivil toplum adına bunları yapmak zorunda diye düşünüyorum. Biz daha çok bir araya geleceğiz, sorunlarımızı daha çok ileteceğiz ve bu sorunların çözümünü iş birlikleriyle yapacağız. Biz daha evvelden bunları yaptık; eski olan üyelerimiz bilir. Başarılı da olduk.

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