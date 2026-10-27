Şanlıurfa geliyor, şimdi Fatma Şahin düşünsün

Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi için Şanlıurfa’dayız… Toplantıya Türkiye’nin en büyük termos üreticileri arasında yer alan Termomug Genel Müdürü Mehmet Nuri Yılmaz ev sahipliği yapıyor.

Şirketin kurucularından Mahmut Yılmaz da bizimle birlikte...

Termomug kısa bir süre önce Çinli iş insanları ile iş birliği yaptı ve Urfa’ya dünyanın en büyük termos fabrikalarından birini kurdu. Toplantıya İstanbul’dan Ali Cide ve önemli isimler katıldı.

Ayrıca yerel yönetimlerini temsilen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Çelik de katılarak önemli tespitler yaptı.

Toplantının akşamı da yeniden düzenlenen tarihî Barutçu Han Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akademisi ekibi ile birlikte uzun değerlendirmeler yapıyoruz.

Şanlıurfa’nın tarihî ve kültürel mirasının önemli yapılarından Barutçu Han’ın, gastronomi alanında yeni bir döneme hazırlandığını öğreniyoruz.

Mehmet Nuri Yılmaz

Bu iki buluşmanın kısaca analizini yapalım:

* Urfa yeni yatırımcılar için çok cazip bir çekim merkezi. Teşvik sisteminde en iyi durumda.

* Genç nüfusu ile çalışan bulmakta hiç zorluk çekilmeyecek özellikler taşıyor.

* Urfa turizmde özellikle Göbeklitepe ve Karahantepe'nin ortaya çıkmasıyla tarihi değiştiren bir şehir özelliği kazandı.

* Urfa tarımsal zenginlik konusunda çok önemli avantaja sahip bulunuyor.

* Biz en iyi biberi yetiştirdiğimiz hâlde bunu Maraş’a kaptırdık.

* Fıstığın neredeyse yüzde 60’ı bizde olduğu hâlde bu ürün Antep adıyla anılıyor. Baklavanın en önemli ham maddesi fıstık ve sadeyağ bizde üretiliyor.

* Çiğ köftede Adıyaman bizim önümüze geçti. Ciğer ve kebapta Adana ve Diyarbakır bizden önce görünüyor...

Artık bu gidişe dur demeliyiz. Turizmde, gastronomide ve sanayide marka şehir olmak için adımlar atmalıyız. En büyük termos fabrikasının Urfa’da olduğunu anlatmalıyız. Ali Cide buraya fabrika kurmalı. Kasım Çelik yatırımcılara çağrı yapmalı...

Barutçu Han’da Urfa’nın gastronomi mirasına yeni bir alan açmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi bu gelişmelere önderlik etmeli.

İl, yeni kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akademisi ile kentin komşularına kaptırdığı lezzetleri gözden geçirmeli.

Akademi yöresel yemekler, doğal otlar ve yerel ürünlerle yeni ufuklara yelken açmalı...

Bu analizin üzerine bir de son sözü ekleyelim. Bahsettiğimiz alanlarda bir başarı hikâyesi yazan Gaziantep, Şanlıurfa’nın en yakın komşusu. Bu alanda başarılı olmak için Gaziantep’te yapılanı, Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yaptıklarını dikkate almak şart… Gaziantep modeli, Şanlıurfa’ya iyi gelebilir. Bunun için odalarının, borsanın yerel yönetimlerinin yani tüm kentin hep birlikte aynı vizyonu paylaşması önemli.

Hele de son yapılan festivalde Gaziantep’te ortaya çıkan olumsuzlukları dikkate alıp atağa geçmenin tam zamanı. Bugünkü kadar hatasız etkinlikler yapan Fatma Şahin ve ekibinin Urfa’daki bu gelişmeleri dikkate alması da onlara iyi gelecek.

Şanlıurfa’nın atağa geçmesi Fatma Şahin’in de mükemmele yelken açmasını sağlayacak. Şanlıurfa’daki muhtemel gelişmeler üzerine Fatma Şahin daha fazla düşünecektir...



TÜGİAD eski günlerine döner mi?

Son dönemde Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) efsane iki başkanı ile görüşme şansım oldu.

Biraz eski günleri konuştuk. TÜGİAD’ın konuklarından, masaya yatırdığı konulardan bahsettik.

Her iki başkan da “Nerede eski TÜGİAD” demeye getirdi sohbetin sonunu.

Evet, nerede eski TÜGİAD… Önümüzdeki ay genel kurulu olacak. Heyecan var mı sizce?

Mevcut başkan yeniden aday olamayacak gibi… Şubelerde genel kurullar yapıldı.

Verilen mesaj yok… Genel kurul öncesi ilk aday açıklaması İzmir’den geldi.

Melih Sebastien Durmuş

Melih Sebastien Durmuş adaylığını İzmir’de açıkladı. Sanki İzmir şubesine aday olmuş gibi… Zaten adaylık açıklamasında “İzmirli aday” ifadesi kullanılıyor. TÜGİAD tüm Türkiye’de olan önemli bir iş insanı örgütü… Adayın nereli olduğu değil, neler yapacağı önemli değil mi sizce?

Umarız TÜGİAD yeni dönemde 40 yıllık köklü geçmişinden yola çıkıp eski günlerine geri döner. Genç iş insanlarının etkin bir örgütlenmeye bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunuyor.

Longevity yeni döneme damgasını vuracak

Sağlık sektörünün önemli isimlerinden Meri İstiroti ile buluştuk geçtiğimiz günlerde… Önemli projeler için hazırlık yapıyor.

Bunların arasında longevity yani sağlıklı ve uzun ömürle ilgili çalışmalarda yer alıyor.

Geçtiğimiz yazılarımızda longevitynin önümüzdeki dönemde sık sık gündeme geleceğini yazmıştık. Meri İstiroti’nin çalışmalarını bu kapsamda ele almak gerekiyor.

Konuyla ilgili Türkiye’nin farklı noktalarında da çalışmalar yapılıyor. Kuzey Ege’de Truva’dan Bergama’ya sloganı ile sağlıklı hayatını turizm ile birleştirme adımlarını aktarmıştık.

Abdullah Karataş

Kayseri’de genç bir iş insanı Abdullah Karataş’ın Auran Kozmetik’te yaptıkları da bu işe hizmet eden çalışmalar. Karataş’ın ihracatını ikiye katlaması da bu işin bütün dünyada ilgi gördüğünün en açık göstergesi.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Başkanı Fuat Arslan da ekonominin daraldığı bugünlerde sektörde çift haneli büyümede bahsediyor.

Belki bu yıl 10. kez düzenlenecek Uluslararası Kozmetik Kongresi’nin gündeminde bu büyümeye katkı yapacak longevitiy meselesi de gündeme gelir.

Canı sıkılan, dünya gündemine bu meseleyi almış durumda. Başta Güney Kore olmak üzere bütün dünyada gündeme gelen bu konuyu önümüzdeki günlerde ekonominin nabzını tutan Türkiye’de İş Dünyası dergisi de masaya yatıracak.

Şanlıurfa geliyor, şimdi Fatma Şahin düşünsün

Ödülleri tam kadro katılarak aldılar

İletişim dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alan Altın Pusula Ödülleri’nin 24’üncüsü geçtiğimiz günlerde sektörün katılımı ile gerçekleşti.

Etkinliğin ev sahibi Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) Başkanı İpek Özgüden Özen ve önceki başkanlarından Fügen Toksü herkesle tek tek ilgilendi.

Etkinlikte büyük ödül Anadolu Sigorta’nın oldu. Emine Erdem’in daveti ile jürisinde yer aldığım SEDEFED Sivil Toplum Ödülü, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’na takdim edildi. SEDEFED Sivil Toplum Mansiyon Ödülü de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne verildi.

Jüri özel ödülü DicleFest Projesi’nin İletişimi ile Eksim Holding’e gitti.

Son yılların en inovatif projelerinden biri olan İş Vapur da İş Bankası’na ödül getirmişti.

Garanti BBVA 80. Yıl Kurum İçi İletişim ve Çalışan Deneyimi Programı’nın ödüllendirilmesi de çok anlamlıydı. Ödülü bütün ekip neredeyse tam kadro katılarak aldı.

Bu arada biz yazıda ikinci defa Gaziantep ve Fatma Şahin’den bahsedelim… Gecenin ödül rekortmeni onlardı çünkü… Gaziantep’e tam 4 ödül birden gitti. Özellikle tarımla ilgili ödülleri çok anlamlıydı.

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